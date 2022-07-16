新聞評論／台大的學術良心，能否招架政治撲殺？

林智堅雙碩士論文抄襲案爆發逾十日，台灣大學及中華大學皆稱已受理檢舉，將於「兩個月內」完成審定比對。在此之際，卻傳出有台大教授不願出任審查委員的情事。對此，台大校長管中閔駁斥說，台大不會不敢審；擔任「審定委員會」召集人的社科院長蘇宏達則語帶保留，稱此事「太敏感」不好說。教育部 的態度則更耐人尋味，稱學校只要在「四個月內」完成查處即可，似無意讓此事早日水落石出。

迄今，包括授予林智堅碩士學位的兩所大學，擁有論文智財權卻遭剽竊的竹科管理局，及中央主管部會的教育部，每個單位都聲稱會追究真相以端正學術風氣。然而，從各單位虛應故事的態度，對照總統蔡英文 和國安局長陳明通極力護航林智堅之果決，二或四個月後，民眾能否得到抄襲疑雲的真相，恐怕並不樂觀。尤其，伴隨愈發激烈的年底選舉，每一審查步驟都可能被打成藍綠之爭，最後的真相極可能完全消失在混濁的程序中。

台大是全台第一學府，理當有最大的學術氣魄撥開這次抄襲事件疑雲，國發所學生會也發出聲明要求維護該所聲譽。問題是，從2018年跨到2019年的「卡管」事件，已嚴重傷害了台大人的自由心靈。包括校長管中閔今年放棄尋求連任，許多潔身自好的師生也選擇退卻和噤聲，以與政治保持距離，主要原因，都深知自己的聲望、名譽或專業禁不起政治髒水的潑濺和汙染，只能自求明哲保身。因此，儘管林智堅的論文爭議如此明顯，不少教授卻拒絕擔任審查委員，因為他們承擔不起民進黨 的「秋後算帳」。

這並不是在指責台大教授缺乏正義和勇氣，相反的，在「卡管事件」的政治高壓中，人們看到了許多台大教授沉默堅持長達一年，拒絕向貪婪無恥的政治勢力屈服或妥協。事實上，就在必須對林智堅抄襲案進行審查的同時，台大正在進行下任校長的遴選作業。在參選者眾卻缺乏高聲望學者的情況下，台大未來的前景，和論文案真相一樣晦黯不明。

尤其，論文的抄襲認定需要三分之二的多數通過，只要審委的組成略有差池，審定過程就會變成一場混戰。更糟的是，台大一旦判定林智堅論文抄襲，那麼他的指導教授陳明通刻意放水的責任，勢必要連帶處理。而以陳明通現任國安局長的地位，台大要如何評定陳明通在抄襲案中的角色，恐怕更是一場走鋼索的遊戲；稍一不慎，就會遭到政治全力撲殺。原因很清楚：林智堅既是蔡英文極力提拔的「小英男孩」，在選舉交鋒時刻，民進黨絕不可能手軟；屆時，台大的學術良心再正直，又將如何招架？

相對於台大，中華大學的壓力相對較小，畢竟兩校聲譽和歷史截然不同。儘管如此，並不表示外界會輕忽中華大學對林智堅抄襲案的審查結果，也不表示中華大學可以不顧校譽作出偏頗的認定。近日有民代爆料，林智堅透過幕僚向中華大學下「指導棋」，要求校方如何從法律面、契約面及道德面三方幫林智堅圓謊脫罪。儘管當事人辯稱，相關訊息只是和教授「討論」；但論文已進入審定程序，當事人這種作法若非「教唆」，也是「勾串」了。林智堅若要維護自己清白，能用這種見不得光的手段嗎？

在蔡政府執政下，人民要一個簡單的真相有多困難，由此可見。台大仍未擺脫「卡管」的恐懼陰影，中華大學則是自甘受到擺布；這種時候，改由「機器人」來審定抄襲案，也許還比較迅速客觀。