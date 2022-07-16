黑白集／陳時中耍威風 挨黃珊珊棒喝

陳時中 終於遞出衛福部長辭呈，但行政院並未立即核准，幫他留了一點「發揮」空間。陳時中也沒浪費，特意提出「恩恩案」調查報告，直指新北市政府「兩項缺失」。下台前還藉機賞侯友宜 一腳，陳時中就是機靈，不愧蔡英文 對他厚愛。

蔡政府官員一舉一動、一顰一笑都是戲，民眾每天忙著猜測、解讀國君及百官心思，似樂趣無窮。但碰到要命的時候，這些戲一點都不管用。陳時中咬侯友宜那天，南投生技公司發生四死一重傷的命案，兇手行刑式槍決手法令人背脊發涼。上月底蘇貞昌提拔自己人馬出任警政署長，一下子黃明昭就面對棘手大案。但抓到人不算厲害，治安及詐騙撲天蓋地，治根才是重點。

台灣政治的特色是，政客每天有噴不完的口水，媒體和死忠者則接捧口水如聖旨，不斷複誦。長期下來，民眾都變傻了。但遇上恐怖離奇治安事件，口水能破案嗎？遇上疫情、停電、通膨或蕭條，口水有用嗎？

機靈如陳時中，但碰到黃珊珊，還是結結實實挨了一頭棒喝。那天他蹺指揮中心的班，隨蘇貞昌去巡視台北市社宅，想沾一下蘇揆威風。未料，黃珊珊回頭隨即拿數據嗆他，「中央完成的社宅是零戶」，更批「說和做是兩回事」，一箭直穿陳時中和蔡英文兩人。

會「說」的政府沒有用。選舉時，別忘了這點。