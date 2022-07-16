論文門 王鴻薇：林智堅是無薪研究助理 只幫忙發問卷

台北市議員王鴻薇拿出竹科管理局提供的資訊（圖），表示林智堅沒寫報告卻說自己有著作權。(圖：王鴻薇提供)

民進黨 桃園市長參選人林智堅深陷論文爭議，台北市議員王鴻薇昨表示，根據竹科管理局提供的資料，林智堅在該報告的分工是「無薪研究助理」，講白了就是「幫忙發問卷的」，哪來膽子說有著作權？林智堅昨說，國民黨 近期一天多場記者會，不斷複製貼上抹黑潑髒水，期盼各界能給予學校空間，不要用各種形式、政治力介入。

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議不斷，國民黨台北市議員王鴻薇（圖）昨提出竹科管理局資料，表示林智堅沒寫報告卻說自己有著作權。(圖：王鴻薇提供)

王鴻薇昨說，根據竹科管理局提供的報告分工表，報告主持人是中華大學科技管理學系副教授李友錚，擔任工作是「規畫與監督計畫、並於執行後期撰寫研究報告」，共同主持人是中華大學科技管理學系副教授賀力行，協助規畫執行調查與分析，中華大學工業工程與系統管理學系副教授王明郎也是共同主持人，負責架構規畫並執行調查分析與報告撰寫。

王鴻薇說，林智堅是無薪研究助理，工作是協助執行調查，並執行計畫行政相關事宜，講白就是幫忙發問卷；在政府的委辦報告中，沒領薪水的不可能放進主要研究人力，林智堅的資料看起來是之後補上的，資料證明林智堅沒寫報告，林怎敢說自己是原創者，有著作權？林智堅對外表示有共同參與報告，是共同研究者，根本是滿口謊言。

林智堅競辦發言人林芸帆說，相關教授聲明，林智堅的論文沒有問題；國民黨不要再每天潑髒水，讓司法及兩所大學能夠獨立、公正調查。

桃園市長鄭文燦昨說，這場仗不好打，但選戰會按照步驟走，論文是一個形成的過程，架構、章節會修改，林把修改過程給大家看就知道了。

張善政昨說，林智堅論文抄襲事件至今無法說服他，林智堅桃園選輸也不一定是壞事，他不是詛咒，因為民進黨有些選輸的人反而有更高位子坐，但誠信比學問重要，全民都在看。

民眾黨新竹市長參選人高虹安說，林智堅論文門事件，對努力寫論文的人會覺得不可思議，也有相對剝奪感。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨拿出竹科該研究的申請書表示，民進黨桃園市長參選人林智堅在擔任民進黨立委柯建銘助理時，也擔任竹科研究的助理，已違反「公務人員利益衝突迴避法」，要求科技部依法追究林智堅刑事、民事責任，教育部 應調查並依法撤銷林智堅學位，立院開議後也將安排專案報告。

柯建銘昨反嗆，「公職人員利益衝突迴避法」直到2018年修法，才在第三條適用範圍加入「各級民意代表助理」，請國民黨勿再抹黑，否則將採取法律行動。