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台大退休教授：見個面 吃個飯 就期末了 陳明通指導很輕鬆

台灣新聞組／台北16日電

台大國發所退休教授杜震華昨天指出，教授一年指導四位學生論文就很吃力，但民進黨桃園市長參選人林智堅的指導教授、國安局長陳明通一年可指導十多位學生，不太可能給學生太多的指導，也因為對學生很輕鬆，所以許多學生都找陳明通指導；除了林智堅的論文高度抄襲且不完整，教育部、校方和許多系方長期放任，「整個台大的許多在職專班，都成為學店」。

台大昨表示，各界意見會轉供本校相關單位參考。國安局昨未回應。

2014年從台大國發所副教授退休的杜震華說，台大有的教授會「搶收政治學生」，對於一些有政治背景的學生，可說是「從頭罩到尾」，從一開始入學書面審查、口試給高分，保障學生可進來讀書，到後來修課、指導論文，一直罩到畢業。

杜震華和陳明通曾在台大國發所共事近十年，他說，陳明通在國發所跟另外一位老師，兩人包辦兩岸關係課程，不准其他人開，要寫相關論文也是就找陳明通。他質疑，教授一年指導四位學生論文就感到吃力，陳明通一年接到十多位學生，「是不是對學生放水？」

杜震華也說，有陳明通這樣的教授存在，學生不會想找其他較嚴格的老師，他每個月都要求學生定期討論研究成果，還寫學術要求給學生遵守，但是跟陳明通很輕鬆，可能見個面、吃個飯，「再來就期末了」。

杜震華表示，自己提早退休，就是因看不下去這些亂象，他曾在學校所務會議提出，一個教授指導論文，一年只能指導六分，這是維護論文品質的極限，但被幾個正教授聯合杯葛提案，增加到兩倍，陳明通同時間指導數量還超過這個數字。

退休 教育部 民進黨

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