我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

親柯派輔選陳時中 馬郝團隊協助蔣萬安

記者吳亮賢、丘采薇、鍾維軒、楊正海／台北16日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者陳正興／攝影）
國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者陳正興／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中陣營昨宣布，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜將出任競選總部副主任委員兼分區總督導。國民黨台北市長參選人蔣萬安可望由立委林奕華擔任競選總幹事，林奕華昨說，現任和卸任的北市國民黨立委都已邀請加入選戰行列。

陳時中快速籌組跨派系競選團隊，不過，高嘉瑜向來被視為「親柯派」，與台北市長柯文哲關係友善；何志偉與吳思瑤過去則存在黨內競爭關係；而林昶佐曾因為疫情引發萬華人不滿。陳時中能否整合綠營系統仍有挑戰。

高嘉瑜昨說，她的音樂喜好跟歌唱技巧與陳時中可搭配天衣無縫，兩人巡迴走唱的話，用歌聲征服民眾的心是易如反掌。

她也說，港湖是今年選舉的重中之重，該區為台北市副市長黃珊珊的本命區，也是蔣萬安要反攻的重要基地，大小行程都可以看到兩人的身影，期待陳時中也趕快來走走。

外傳前副總統陳建仁將擔任陳時中競總主委，陳時中競選總幹事吳思瑤昨表示，大家都非常期盼陳建仁參與，整個事情都朝正向方向前進。

蔣萬安團隊昨表示，馬、郝市府的政務官，甚至前立委丁守中的競選班底，都會大力協助蔣萬安競選團隊，台北市三席立委更是蔣的分身，包含卸任立委也都已邀請加入。

據了解，國民黨立委賴士葆、費鴻泰對於各自選區內的重要行程，都會安排蔣萬安出席，甚至協助籌組競選團隊；由於兩人算是前輩，蔣萬安只能請益、拜託，也不方便交代兩人任務。

民進黨台北市議員王世堅昨形容北市「三腳督」戰局，陳時中「越陳越香」、蔣萬安「露出馬腳」，黃珊珊「近柯者黑」，柯文哲會害慘她。

王世堅表示，他預估陳時中能拿下四成三選票，剩下的五成七選票則由黃珊珊與蔣萬安拆分，黃得票將小贏蔣。

衛福部長陳時中（圖）辭官投入台北市長選戰。（記者邱德祥／攝影）
衛福部長陳時中（圖）辭官投入台北市長選戰。（記者邱德祥／攝影）

陳時中 國民黨 柯文哲

上一則

新聞眼／把疫情當選情 叫不醒裝睡的蘇貞昌

下一則

黑白集／陳時中耍威風 挨黃珊珊棒喝

延伸閱讀

都是陳時中人馬 薛瑞元接台衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官

都是陳時中人馬 薛瑞元接台衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官
指揮中心列恩恩案3疑點 陳時中挨批下台前「打侯」

指揮中心列恩恩案3疑點 陳時中挨批下台前「打侯」
陳時中自評防疫「及格」 藍批：落跑去選舉應道歉

陳時中自評防疫「及格」 藍批：落跑去選舉應道歉
新聞評論／落跑變承擔 「雙林一陳」自打耳光

新聞評論／落跑變承擔 「雙林一陳」自打耳光

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠