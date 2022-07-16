親柯派輔選陳時中 馬郝團隊協助蔣萬安

國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者陳正興／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中 陣營昨宣布，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜將出任競選總部副主任委員兼分區總督導。國民黨 台北市長參選人蔣萬安可望由立委林奕華擔任競選總幹事，林奕華昨說，現任和卸任的北市國民黨立委都已邀請加入選戰行列。

陳時中快速籌組跨派系競選團隊，不過，高嘉瑜向來被視為「親柯派」，與台北市長柯文哲 關係友善；何志偉與吳思瑤過去則存在黨內競爭關係；而林昶佐曾因為疫情引發萬華人不滿。陳時中能否整合綠營系統仍有挑戰。

高嘉瑜昨說，她的音樂喜好跟歌唱技巧與陳時中可搭配天衣無縫，兩人巡迴走唱的話，用歌聲征服民眾的心是易如反掌。

她也說，港湖是今年選舉的重中之重，該區為台北市副市長黃珊珊的本命區，也是蔣萬安要反攻的重要基地，大小行程都可以看到兩人的身影，期待陳時中也趕快來走走。

外傳前副總統陳建仁將擔任陳時中競總主委，陳時中競選總幹事吳思瑤昨表示，大家都非常期盼陳建仁參與，整個事情都朝正向方向前進。

蔣萬安團隊昨表示，馬、郝市府的政務官，甚至前立委丁守中的競選班底，都會大力協助蔣萬安競選團隊，台北市三席立委更是蔣的分身，包含卸任立委也都已邀請加入。

據了解，國民黨立委賴士葆、費鴻泰對於各自選區內的重要行程，都會安排蔣萬安出席，甚至協助籌組競選團隊；由於兩人算是前輩，蔣萬安只能請益、拜託，也不方便交代兩人任務。

民進黨台北市議員王世堅昨形容北市「三腳督」戰局，陳時中「越陳越香」、蔣萬安「露出馬腳」，黃珊珊「近柯者黑」，柯文哲會害慘她。

王世堅表示，他預估陳時中能拿下四成三選票，剩下的五成七選票則由黃珊珊與蔣萬安拆分，黃得票將小贏蔣。