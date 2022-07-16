林佳龍猛攻社宅、恩恩案 侯友宜冷處理

民進黨新北市長參選人林佳龍陣營昨猛轟，林口交流道爭功、恩恩案諉過、金山小編過勞死、衛生局女員工輕生案、新北社會住宅政策不及格等爭議；新北市長侯友宜 昨表示，面對挑戰都包容、懇切回應；新北市府表示，林佳龍為選舉羅列攻擊議題，趕快把市政做好才是市民期待。

林佳龍昨出席新北雲林同鄉會時表示，他轉戰新北有三理由，一是蔡英文總統2010年原本也是要選台北，後來喬來新北選，蔡總統說新北市小英之友會最強，要給他作後盾；二是他的老闆是立法院長游錫堃，2014年選舉只差2萬票，希望他接棒；最重要的是，新北市雲林鄉親人多又團結，他不知道要怎麼說ＮＯ。

林佳龍也說，「一個人不可能跑了12年要繼續再跑，他也會累」，他已經準備好了，一定讓新北超越台北；像新北土地很多，卻沒有爭取開發社宅，年輕人不能安居樂業。

林佳龍選辦發言人李坤城及何博文也舉行記者會，除了重申是林佳龍於交通部長任內核定林口交流道匝道，也再提恩恩案仍有許多疑點，並加碼批評侯友宜任內發生金山小編過勞死、衛生局女員工輕生案，在林口交流道爭功、恩恩案諉過，侯應出面道歉。

侯友宜則表示，他永遠抱著感恩的心，關心新北市未來的建設才是市民最大期待，新北疫情重中之重，面對挑戰都包容、懇切回應。新北市府發言人張愛晶說，林佳龍選辦為選舉羅列攻擊議題，市民要的不是選舉操作，趕快把市政建設做好才是市民期待。

針對恩恩案，台北市長柯文哲昨說，他第一次聽到1922不是中央政府機構，「我也嚇一跳」。柯也說，事發當時新北每天幾萬人確診，亂世之下還是不要拿個案出來，因為連他是醫學 專家也滿頭大汗。

至於行政院長蘇貞昌表示，民眾下午2時睡午覺時，衛福部長陳時中 主持581場記者會。柯昨反酸，他從沒睡過午覺，「蘇貞昌洩露國家機密，下午在睡午覺」。