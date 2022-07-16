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新聞眼／把疫情當選情 叫不醒裝睡的蘇貞昌

重磅快評

在單日近3萬確診、百人死亡的疫情下，疫情指揮官陳時中毅然決然辭官投入台北市長選戰。行政院長蘇貞昌大吹大擂說，有時民眾在下午2時正好睡午覺的時候，陳時中卻親自主持指揮中心581場記者會，成為疫情中的穩定力量。看似清醒的蘇貞昌老是亂說話，一席「午覺說」更讓網友炸鍋，不知蘇活在哪一個平行時空？

為了拉抬陳時中選情，行政院昨天精心安排一場「道別記者會」。蘇貞昌在行政院會表示，陳時中擔任衛福部長五年五個多月，是任期最長的部長，陳還兼任疫情指揮中心指揮官，到15日已是907天，陳時中的辛苦可以看得出來，民眾下午2時睡午覺時，陳親自主持記者會581場，沉穩、專業、善於溝通，連外媒都給予讚賞；陳堅定溫暖的人格特質跟高EQ，也帶領台灣創下連續253天本土0確診紀錄，是全球最長紀錄。

蘇貞昌的「午覺說」炸鍋，PTT鄉民的反應最直接。許多人留言：「哪個上班族下午2點還在睡午覺？」「陳時中哪裡善於溝通？」「整天講垃圾話」、「不知民間疾苦」、「蘇下午2點睡午覺？」還有網友KUSO質疑，蘇貞昌是不是很討厭陳時中，故意亂說話？

對照指揮中心15日公布的最新疫情，國內新增2萬5223例本土個案，114人死亡，本土個案更確認首例BA.5社區感染。事實上，確診人數雖下降，死亡人數卻再度上升逾百人，顯示「平原期」的疫情尚未完全降溫，蔡政府卻已「超前部署」打選戰，提早轉彎為陳時中找下台階。

蘇貞昌早在6月就忍不住兩度說出「真心話」，蘇6月3日到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站時高呼，「讓我們一起打贏這場防疫的選戰」。蘇6月18日南下屏東，再度脫口而出說，行政院的工作就是把政務做好「拚經濟、顧選情」。蘇貞昌三番兩次談話為陳時中暖身，證明參選劇本已經寫好，「只是不讓你偷看」。

就算上萬確診、百人死亡已成常態，但BA.5社區感染的最新威脅仍近在眼前。防疫不是選擇性的算數報告，蘇貞昌顯然想用陳時中的苦勞掩蓋防疫破口，卻無法轉移近二年全台超過400萬人確診、7000人死亡的痛苦；蔡政府想蹭陳時中「防疫紅利」的餘溫，聽在染疫家屬的耳中卻是何其諷刺。這些疫情傷口，不知蘇貞昌是忘記了，還是害怕想起來？

網路有一句流行語：「裝睡的人叫不醒，裝瞎的人看不見」。謊話說了一千次也不會成真，就像選舉語言說多了也不保證當選，不知道是誰下午2時還在睡午覺，但大白天就在說夢話的肯定就是蘇貞昌。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

陳時中 疫情 防疫

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