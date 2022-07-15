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都是陳時中人馬 薛瑞元接台衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官

記者吳亮賢／台北15日電
行政院政委兼發言人羅秉成。(取材自自行政院直播)
行政院政委兼發言人羅秉成。(取材自自行政院直播)

行政院政委兼發言人羅秉成今舉行記者會宣布，衛福部長陳時中昨天向行政院書面請辭，蘇貞昌已經同意，未來將由原政務次長薛瑞元升任衛福部長，醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，下周一生效。

羅秉成指出，行政院長蘇貞昌考量衛福部涉及多項社會福利政策，薛瑞元嫻熟相關政務，兩年來協助陳時中推動相關防疫政策，薛與衛福部團隊也有長期合作默契，期勉薛持續以他的豐富經驗跟專業知識，領導衛福部執行重大政策，福國利民、守護國人健康。

羅秉成表示，本土疫情趨緩，但因全球疫情再升溫，針對變種病毒挑戰，防疫措施必須要有迅速因應能力，因此蘇貞昌決定王必勝升任衛福部政務次長，並兼任指揮中心指揮官，蘇認為王在疫情間多次擔任前進指揮官，阻絕多起群聚事件擴散危機，期待王持續展露整合長才，帶領台灣度過疫情難關。

另外，原跟著陳時中請辭的政務次長李麗芬，蘇貞昌認為，李麗芬就任以來表現稱職，適才適所，請她留任原政務次長一職，至於中央流行疫情指揮中心之專家諮詢小組召集人張上淳，對疫情變化提出專業建言，讓台灣防疫工作與經濟發展間取得平衡，經蔡總統及蘇院長商議，特聘其為行政首席防疫顧問，持續參與政府重要防疫會議。

疫情 防疫 陳時中

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