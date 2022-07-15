都是陳時中人馬 薛瑞元接台衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官

行政院政委兼發言人羅秉成。(取材自自行政院直播)

行政院政委兼發言人羅秉成今舉行記者會宣布，衛福部長陳時中 昨天向行政院書面請辭，蘇貞昌已經同意，未來將由原政務次長薛瑞元升任衛福部長，醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任中央流行疫情 指揮中心指揮官，下周一生效。

羅秉成指出，行政院長蘇貞昌考量衛福部涉及多項社會福利政策，薛瑞元嫻熟相關政務，兩年來協助陳時中推動相關防疫 政策，薛與衛福部團隊也有長期合作默契，期勉薛持續以他的豐富經驗跟專業知識，領導衛福部執行重大政策，福國利民、守護國人健康。

羅秉成表示，本土疫情趨緩，但因全球疫情再升溫，針對變種病毒挑戰，防疫措施必須要有迅速因應能力，因此蘇貞昌決定王必勝升任衛福部政務次長，並兼任指揮中心指揮官，蘇認為王在疫情間多次擔任前進指揮官，阻絕多起群聚事件擴散危機，期待王持續展露整合長才，帶領台灣度過疫情難關。

另外，原跟著陳時中請辭的政務次長李麗芬，蘇貞昌認為，李麗芬就任以來表現稱職，適才適所，請她留任原政務次長一職，至於中央流行疫情指揮中心之專家諮詢小組召集人張上淳，對疫情變化提出專業建言，讓台灣防疫工作與經濟發展間取得平衡，經蔡總統及蘇院長商議，特聘其為行政首席防疫顧問，持續參與政府重要防疫會議。