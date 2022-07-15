新聞評論／落跑變承擔 「雙林一陳」自打耳光

民進黨中執會通過徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長。（記者陳正興／攝影）

表民進黨 參選台北市長的衛福部長陳時中 ，參選新北市長的前交通部長林佳龍，和參選桃園市長的前新竹市長林智堅，近來不約而同大談「扛責」與「承擔」當參選起手式。對照他們各自「落跑」的赤裸裸現實，此時卻大剌剌誇稱承擔及負責，豈非自打耳光？

林佳龍說，自己參選新北市長是「承擔責任」、「為台灣人民而戰」。四年前，林佳龍在台中市長連任之戰落敗，曾說敗選「我必須負最大責任」；但其負責作為，竟是更上層樓出任交通部長。去年台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，林佳龍以「我有責任，也該負責」請辭。短短一年後，林佳龍便亟欲復出，欲從台中市轉戰首都，躍進手法如出一轍。

陳時中比林佳龍則更有過之而無不及。被提名 參選，陳時中自詡「責任來，我就扛」。但陳時中如果真有一絲責任感，怎會在疫情嚴峻未解之際，頭也不回地拋棄防疫指揮的工作揚長而去？陳時中把「政治」擺在「人命」之前，如此厚顏的政客，還有臉說負責嗎？

林智堅的情況更匪夷所思。辭新竹市長時，他說是「為承擔更大責任而離開」；把戶籍遷到桃園時，他則說「責任來了就承擔」。林智堅曾不只一次說過不會參選桃園市長，更說自己的責任就是「把新竹市長任期做滿」。民進黨過去痛批國民黨的落跑者是「違背政治承諾」，但遇到自己人落跑竟能說成「承擔」。

「雙林一陳」一邊落跑一邊高喊責任與承擔，是今年大選最諷刺的景象。政治人物的承諾就算再不值錢，也沒有廉價到如此空口白話的，這正是台灣政治文化「空洞化」的表徵。當民眾指責這三人官癮太大、華而不實之際，別忘了，提名他們的是民進黨中央，尤其主其事的蔡英文更該負責。蔡英文拋棄責任倫理，提名抄襲者及落跑者出線，她未免太低估選民！