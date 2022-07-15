陳時中自評防疫「及格」 藍批：落跑去選舉應道歉

台北市副市長黃珊珊說，中央說「萬華是破口」、全台灣陪台北坐牢，她沒有看到陳時中對台北市有任何話，這件事要跟台北市民交代。（記者曾學仁／攝影）

衛福部長陳時中 昨天向行政院長蘇貞昌遞出辭呈、將投入台北市長選戰。陳時中受訪對任內評分「自認及格」，並重申沒有落跑參選。國民黨 團總召曾銘宗表示，國民黨團要求陳時中為防疫失敗負責，也要為落跑去選舉，向全民道歉。

本報系聯合報報導，對陳時中提到台北市停頓讓大家不捨，北市副市長黃珊珊昨回嗆，若真要說不捨，讓人民在藥局前排隊買口罩，搶疫苗、然後還要買快篩試劑，這才是不捨。

市議員李慶元質詢是否放心陳時中治理台北市？黃珊珊說，疫情 以來，指揮中心很多發言，尤其中央說「萬華是破口」、全台灣陪台北坐牢，她沒有看到陳時中對台北市有任何話，這件事要跟台北市民交代。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中如決定參選、要放棄防疫的責任，接下來就不該運用執政的行政資源進行相關選舉活動，應要做公平競爭。

曾銘宗指出，染疫死亡人數累計7829人，疫情爆發過程，疫苗、藥品、快篩都曾缺用，許多民眾認為陳時中不該辭職選台北市長，陳時中竟對外解釋說政務官是自由業，「想來就來、想落跑就落跑？」相信台北市選民不會認同，也不會埋單。

國民黨立委費鴻泰則表示，Omicron疫情中台灣染疫死亡率是萬分之18，比新加坡、南韓和日本都高，台灣疫情期間往生者將近1萬人，陳時中對往生家屬卻沒公開道歉過。

針對被質疑「落跑」，陳時中重申「沒有落跑問題」，他說，政務官是隨政務任命執行任務，指揮中心隨時能因應疫情變化或組織改變，他有信心未來誰來接都會持續把防疫做好；對於媒體要他「打分數」，陳時中說，分數要由別人來打，「我自認有及格」。