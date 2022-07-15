我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

陳時中自評防疫「及格」 藍批：落跑去選舉應道歉

台灣新聞組／台北15日電
台北市副市長黃珊珊說，中央說「萬華是破口」、全台灣陪台北坐牢，她沒有看到陳時中對台北市有任何話，這件事要跟台北市民交代。（記者曾學仁／攝影）
台北市副市長黃珊珊說，中央說「萬華是破口」、全台灣陪台北坐牢，她沒有看到陳時中對台北市有任何話，這件事要跟台北市民交代。（記者曾學仁／攝影）

衛福部長陳時中昨天向行政院長蘇貞昌遞出辭呈、將投入台北市長選戰。陳時中受訪對任內評分「自認及格」，並重申沒有落跑參選。國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團要求陳時中為防疫失敗負責，也要為落跑去選舉，向全民道歉。

本報系聯合報報導，對陳時中提到台北市停頓讓大家不捨，北市副市長黃珊珊昨回嗆，若真要說不捨，讓人民在藥局前排隊買口罩，搶疫苗、然後還要買快篩試劑，這才是不捨。

市議員李慶元質詢是否放心陳時中治理台北市？黃珊珊說，疫情以來，指揮中心很多發言，尤其中央說「萬華是破口」、全台灣陪台北坐牢，她沒有看到陳時中對台北市有任何話，這件事要跟台北市民交代。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中如決定參選、要放棄防疫的責任，接下來就不該運用執政的行政資源進行相關選舉活動，應要做公平競爭。

曾銘宗指出，染疫死亡人數累計7829人，疫情爆發過程，疫苗、藥品、快篩都曾缺用，許多民眾認為陳時中不該辭職選台北市長，陳時中竟對外解釋說政務官是自由業，「想來就來、想落跑就落跑？」相信台北市選民不會認同，也不會埋單。

國民黨立委費鴻泰則表示，Omicron疫情中台灣染疫死亡率是萬分之18，比新加坡、南韓和日本都高，台灣疫情期間往生者將近1萬人，陳時中對往生家屬卻沒公開道歉過。

針對被質疑「落跑」，陳時中重申「沒有落跑問題」，他說，政務官是隨政務任命執行任務，指揮中心隨時能因應疫情變化或組織改變，他有信心未來誰來接都會持續把防疫做好；對於媒體要他「打分數」，陳時中說，分數要由別人來打，「我自認有及格」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中如決定參選、要放棄防疫的責任，接下來就不該...
國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中如決定參選、要放棄防疫的責任，接下來就不該運用執政的行政資源進行相關選舉活動。（記者林俊良／攝影）

陳時中 疫情 國民黨

上一則

新聞評論／落跑變承擔 「雙林一陳」自打耳光

下一則

莊人祥：疫情維持10~15%降幅 柯文哲：出問題估40天後

延伸閱讀

「如果我能去台北執政..」陳時中最後一次院會鞠躬

「如果我能去台北執政..」陳時中最後一次院會鞠躬
陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰

陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰
新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人

新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人
健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施

健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決