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指揮中心列恩恩案3疑點 陳時中挨批下台前「打侯」

台灣新聞組／台北15日電
疫情指揮中心指出「恩恩案」有三大疑點。在野黨立委質疑，指揮中心選在這個時機點公布調查報告是選舉考量，是趁陳時中（圖）下台前修理侯友宜。（本報資料照片）
疫情指揮中心指出「恩恩案」有三大疑點。在野黨立委質疑，指揮中心選在這個時機點公布調查報告是選舉考量，是趁陳時中（圖）下台前修理侯友宜。（本報資料照片）

新北2歲童恩恩染疫確診死亡，父親追查事發經過，質疑新北市府延誤兒子就醫。疫情指揮中心昨公布「恩恩案」回函公文，發言人莊人祥表示，新北市於12日提交的公文中仍有缺漏，並指出有三大疑點。在野黨立委質疑，指揮中心選在這個時機點公布調查報告是選舉考量，趁陳時中下台前修理侯友宜，「選舉指揮中心」應該要廢除。

本報系聯合報報導，莊人祥表示，新北市府的公文說明有與恩恩案事實相左、新北衛生局與消防局缺乏專線聯絡管道、新北專線出勤人數不明等疑點。新北市7月4日首次回函，表明「一切依照中央指引」，顯示新北市府完全了解中央指引的「有生命危險就應直接派救護車」，卻在12日的第二次回函中，否認新北市有「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」的規範；新北市府若無此規範，又明知中央指引未如此規定，且消防局接到恩恩案緊急狀況求助時，還是多次聯繫衛生局，顯示有其矛盾且不合理之處。

莊人祥還說，指揮中心已要求新北市府補充說明，監察院也已啟動調查，以昭公信。

台北中國時報報導，國民黨團總召曾銘宗批評，陳時中在4月16日已說「恩恩案沒有延誤」，如今要投入選舉了，又跑來找碴；疫情期間，中央不跟地方好好做好防疫，現在開始打選戰，就進行認知作戰，不拚防疫，專拚選舉的疫情指揮中心，不要也罷。

曾銘宗痛批，民進黨利用行政資源打壓新北市長侯友宜，陳時中在辭掉衛福部長前，替民進黨選舉做出貢獻。

報導指出，民眾黨立委蔡壁如則質疑，中央選在此時公布恩恩案調查報告，還要求新北市政府說明，恐怕是選舉機器啟動，呼籲民進黨勿將健康問題跟政治牽扯一起，1922到底是否有延誤，也應交由監察院調查。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，中央面對防疫問題的處理態度，就是「出問題時，甩鍋地方」，指揮官無縫接軌，進入下一步人生規畫，對所有默默在第一線努力付出的基層防疫人員來說，情何以堪。

防疫 陳時中 疫情

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