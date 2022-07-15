冷眼集／疫情指揮中心成蔡政府選戰舞台 怎捨得解散

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長。（記者邱德祥／攝影）

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中 參選台北市長，外界也開始討論疫情 指揮中心的存廢，傳出將在7月底解散，指揮中心發言人莊人祥否認「沒有這樣的事」。問題是，主帥都以疫情平緩為由跑去選舉了，但指揮中心卻遲遲不調整開設層級，以及新冠肺炎 的法令傳染病類別。顯然蔡政府根本捨不得放掉這個可天天曝光、無限擴權，接下來還可順勢華麗轉身成打擊政敵的選戰舞台，怎麼可能輕易放手？

這其中最大的獲益者當然就是陳時中，這兩年多來，每天下午2時直播的指揮中心記者會，成了他累積個人聲量的舞台，可以說是用全民的自律與7000多條人命，轉換成了他選舉的籌碼。而為了鋪排他投入選戰的道路，蔡政府先在每一樣防疫核心物資都還沒有準備好的情況下，大船便突然從清零轉為共存，從而衍生一連串快篩、兒童疫苗、病房以及清冠一號等藥物之亂。

其實專家早就呼籲，新冠肺炎應該要降為第四類法傳，民眾若是感到不適，就能像照平時一樣分級就醫，醫院也不必開設如此多的專責病房，也讓許多原本應該要趕快收治的病人，不會因為現有分級，不敢就醫或是進不了醫院，對於病人、醫院、衛生行政人員來說，都能減輕極大的負擔。

但陳時中已經拍拍屁股去選舉，但為何蔡政府遲遲不願讓指揮中心及新冠肺炎降等？可以想見，蔡政府當然不願輕易放掉的這種可以天天曝光、號令全民的最佳舞台，尤其隨著年底選戰日近，指揮中心記者會更是最好的工具，像14日指揮中心不就公布了新北市提交恩恩案的調查報告中，指新北市有疑點未釐清。指揮中心記者會這麼好用，也難怪蔡政府捨不得解散指揮中心，當然繼續用好用滿，讓效益發揮到極致。