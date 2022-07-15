我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

冷眼集／疫情指揮中心成蔡政府選戰舞台 怎捨得解散

聯合新聞網「重磅快評」
民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長。（記者邱德祥／攝影）
民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長。（記者邱德祥／攝影）

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，外界也開始討論疫情指揮中心的存廢，傳出將在7月底解散，指揮中心發言人莊人祥否認「沒有這樣的事」。問題是，主帥都以疫情平緩為由跑去選舉了，但指揮中心卻遲遲不調整開設層級，以及新冠肺炎的法令傳染病類別。顯然蔡政府根本捨不得放掉這個可天天曝光、無限擴權，接下來還可順勢華麗轉身成打擊政敵的選戰舞台，怎麼可能輕易放手？

這其中最大的獲益者當然就是陳時中，這兩年多來，每天下午2時直播的指揮中心記者會，成了他累積個人聲量的舞台，可以說是用全民的自律與7000多條人命，轉換成了他選舉的籌碼。而為了鋪排他投入選戰的道路，蔡政府先在每一樣防疫核心物資都還沒有準備好的情況下，大船便突然從清零轉為共存，從而衍生一連串快篩、兒童疫苗、病房以及清冠一號等藥物之亂。

其實專家早就呼籲，新冠肺炎應該要降為第四類法傳，民眾若是感到不適，就能像照平時一樣分級就醫，醫院也不必開設如此多的專責病房，也讓許多原本應該要趕快收治的病人，不會因為現有分級，不敢就醫或是進不了醫院，對於病人、醫院、衛生行政人員來說，都能減輕極大的負擔。

但陳時中已經拍拍屁股去選舉，但為何蔡政府遲遲不願讓指揮中心及新冠肺炎降等？可以想見，蔡政府當然不願輕易放掉的這種可以天天曝光、號令全民的最佳舞台，尤其隨著年底選戰日近，指揮中心記者會更是最好的工具，像14日指揮中心不就公布了新北市提交恩恩案的調查報告中，指新北市有疑點未釐清。指揮中心記者會這麼好用，也難怪蔡政府捨不得解散指揮中心，當然繼續用好用滿，讓效益發揮到極致。

陳時中 新冠肺炎 疫情

上一則

論文門風暴 管中閔駁傳言：台大不會不敢審

下一則

指揮中心列恩恩案3疑點 陳時中挨批下台前「打侯」

延伸閱讀

「如果我能去台北執政..」陳時中最後一次院會鞠躬

「如果我能去台北執政..」陳時中最後一次院會鞠躬
陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰

陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰
新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人

新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人
健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施

健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決