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新聞眼／侯友宜的「凡挺新北必感謝」 換來綠全力追打

記者 李定宇、施鴻基
新北市長侯友宜。（記者江婉儀／攝影）
新北市長侯友宜。（記者江婉儀／攝影）

民進黨新北市長參選人林佳龍宣布參選後，監察院、中央流行疫情指揮中心就接連再提「恩恩案」，綠營也從新北市長侯友宜最引以為傲的市政成績下手。可想而知，掌握中央行政資源的民進黨，為了攔住侯友宜這個藍營的火車頭，降低對整體選情的影響力，未來勢必會鋪天蓋地，全力鎖「侯」。

林口交流道是誰的功勞，林佳龍和侯友宜陣營各說各話，彼此選擇對自己最有利的「證據」；民進黨中央也趁機出手，提及五股交流道改善工程也由林佳龍協助，批侯團隊「吃菓子砍樹頭」扭曲事實，試著把侯的形象打成忘恩負義。

新北選民對林佳龍相對陌生，綠營接連出招，既打擊侯友宜，也快速拉抬林佳龍聲勢；加上侯友宜2018年底就任市長後，林佳龍隔年就接交通部長，兩人任期有二年多的重疊，許多地方建設原本就需要中央經費支援，侯友宜過去在新北播下的交通種籽，未來都可能成為林佳龍的政績。

一段時間未登上媒體版面的恩恩案，也在林佳龍正式獲民進黨提名後，指揮中心就提出「三大疑點」，要追究救護車派遣救程序、衛生局與消防局橫向連繫及通報專線數量，指揮中心發言人莊人祥還透露監察院已對此案啟動調查，等於將此案導向新北市府確有疏失，恐未審先判。

而且在監院後續的調查中，當然還能分階段約詢新北市府相關官員，甚至要求侯友宜親自說明；加上侯友宜曾說，只要調查報告完成，該負的相關責任，包括他本人在內都沒有例外。若監院在選前關鍵時刻完成調查，認定新北市府疏失責任，勢必會重創侯友宜的氣勢。

林佳龍臨時轉向選新北，民進黨主席蔡英文給出「民調最高、最能團結黨內、最能打贏對手」評價，必須全力困住侯友宜。侯友宜大概也沒想到，除了恩恩案，過去他「凡支持新北必感謝」的風格，居然成為對手反將一軍的籌碼。

侯友宜 民進黨 提名

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