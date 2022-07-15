林智堅幕僚 傳LINE給中華大學下指導棋？

話題再燒 台北市議員王鴻薇（圖）14日拿出LINE對話截圖，爆料林智堅幕僚對中華大學下指導棋。(記者徐偉真／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅的中華大學論文疑似抄襲案連環爆，台北市議員王鴻薇昨再出示LINE 截圖，指林智堅幕僚竟向中華大學下指導棋，傳訊息「教」中華大學幫林智堅脫罪說詞；王鴻薇說，林智堅任由親信干預校園獨立運作，根本是「吃人夠夠」，未來有臉繼續選下去嗎？

王鴻薇說，林智堅的民政處長張力可是跟隨林八年的幕僚，也是林智堅辭職後帶到桃園打選戰的四位貼身幕僚之一。林智堅7月8日請辭，7月4日還是新竹市長時，當時還是新竹市民政處長的張力可居然在爆發林智堅論文抄襲疑雲後，傳訊息給中華大學指導如何回應新竹科學園區管理局。

王鴻薇出示對話截圖表示，張力可就竹科管理局所做的說明，還分別以「法律面」、「契約面」、「道德面」指導逃脫之詞。他在法律面要求中華大學說難論定所謂之著作權侵害，契約面要說契約上沒有違反，就連道德面也要說沒有瑕疵。

王鴻薇說，張力可說詞坐實著作人是中華大學，林智堅根本沒有資格聲稱有著作權，且契約有明訂保密條約，張力可故意曲解，最誇張的是他連道德責任都想逃，統統都要說林智堅沒有問題，更是要中華大學吞下去，林智堅要傷害母校到什麼程度？未來如果選上桃園市長，又會做出什麼樣的事情呢？

林智堅競選辦公室昨天發聲明表示，LINE內容是「張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面澄清」。張力可否認下指導棋，他說，是和老師間的討論與對話，議員王鴻薇故意扭曲、嚴重汙衊。

林智堅昨參訪觀光工廠時受訪說，中華大學前天已經發聲明稿，強調董事會絕對沒有介入校園及學術論文審定的委員會。他說，競選團隊也會陸續搜集相關資料，如有不實的指控，將採取法律行動。

中華大學則表示，完全不知情LINE對話內容，呼籲外界給學校獨立調查處理論文爭議的時間和空間。

遭王鴻薇點名下指導棋的張力可，曾任民進黨文宣部副主任、蔡英文 2012年競選總統的競辦輿情部主任。林智堅2014年當選新竹市長後，向時任黨主席蔡英文借將，延攬入市府，張陸續擔任過行政處長、民政處長與產發處長，近日也辭官隨林智堅北上桃園打選戰，是林智堅倚重的政治核心幕僚。