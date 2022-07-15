我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

林智堅幕僚 傳LINE給中華大學下指導棋？

台灣新聞組／台北15日電
話題再燒 台北市議員王鴻薇（圖）14日拿出LINE對話截圖，爆料林智堅幕僚對中華大學下指導棋。(記者徐偉真／攝影)
話題再燒 台北市議員王鴻薇（圖）14日拿出LINE對話截圖，爆料林智堅幕僚對中華大學下指導棋。(記者徐偉真／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學論文疑似抄襲案連環爆，台北市議員王鴻薇昨再出示LINE截圖，指林智堅幕僚竟向中華大學下指導棋，傳訊息「教」中華大學幫林智堅脫罪說詞；王鴻薇說，林智堅任由親信干預校園獨立運作，根本是「吃人夠夠」，未來有臉繼續選下去嗎？

王鴻薇說，林智堅的民政處長張力可是跟隨林八年的幕僚，也是林智堅辭職後帶到桃園打選戰的四位貼身幕僚之一。林智堅7月8日請辭，7月4日還是新竹市長時，當時還是新竹市民政處長的張力可居然在爆發林智堅論文抄襲疑雲後，傳訊息給中華大學指導如何回應新竹科學園區管理局。

王鴻薇出示對話截圖表示，張力可就竹科管理局所做的說明，還分別以「法律面」、「契約面」、「道德面」指導逃脫之詞。他在法律面要求中華大學說難論定所謂之著作權侵害，契約面要說契約上沒有違反，就連道德面也要說沒有瑕疵。

王鴻薇說，張力可說詞坐實著作人是中華大學，林智堅根本沒有資格聲稱有著作權，且契約有明訂保密條約，張力可故意曲解，最誇張的是他連道德責任都想逃，統統都要說林智堅沒有問題，更是要中華大學吞下去，林智堅要傷害母校到什麼程度？未來如果選上桃園市長，又會做出什麼樣的事情呢？

林智堅競選辦公室昨天發聲明表示，LINE內容是「張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面澄清」。張力可否認下指導棋，他說，是和老師間的討論與對話，議員王鴻薇故意扭曲、嚴重汙衊。

林智堅昨參訪觀光工廠時受訪說，中華大學前天已經發聲明稿，強調董事會絕對沒有介入校園及學術論文審定的委員會。他說，競選團隊也會陸續搜集相關資料，如有不實的指控，將採取法律行動。

中華大學則表示，完全不知情LINE對話內容，呼籲外界給學校獨立調查處理論文爭議的時間和空間。

遭王鴻薇點名下指導棋的張力可，曾任民進黨文宣部副主任、蔡英文2012年競選總統的競辦輿情部主任。林智堅2014年當選新竹市長後，向時任黨主席蔡英文借將，延攬入市府，張陸續擔任過行政處長、民政處長與產發處長，近日也辭官隨林智堅北上桃園打選戰，是林智堅倚重的政治核心幕僚。

台北市議員王鴻薇14日拿出LINE對話截圖，爆料林智堅幕僚對中華大學下指導棋。民...
台北市議員王鴻薇14日拿出LINE對話截圖，爆料林智堅幕僚對中華大學下指導棋。民進黨桃園市長參選人林智堅（左三）昨啟動在地產業參訪行程。(記者賴佩璇／攝影)

LINE 蔡英文 民進黨

上一則

再爆林智堅抄同學論文 藍：3天不說明就告

下一則

南投4死案嫌犯 遭爆失業3年多「走不出來」

延伸閱讀

評林智堅論文門 張善政：誠信比學問更重要

評林智堅論文門 張善政：誠信比學問更重要
「我好像是和鄭文燦選」張善政：城市治理不是複製貼上

「我好像是和鄭文燦選」張善政：城市治理不是複製貼上
論文門影響民調 張善政贏林智堅6.5個百分點

論文門影響民調 張善政贏林智堅6.5個百分點
林智堅論文案 管中閔首發聲：台大不會含糊以對

林智堅論文案 管中閔首發聲：台大不會含糊以對

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決