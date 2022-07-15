安倍喪禮 謝長廷另有行程放賴清德落單 金美齡指理由很好笑

日本前首相安倍晉三遇刺離世，前國策顧問金美齡(中右)日前陪同副總統賴清(中左)出席，金美齡不滿駐日代表謝長廷竟缺席。(Getty Images)

日本 前首相安倍 晉三遭槍擊刺殺離世，副總統賴清德 日前以台灣近年最高層級官員身分赴日弔唁。不過，前國策顧問金美齡接受電子媒體訪問時表示，如果不是她在增上寺門口「巧遇」賴清德，否則賴可能沒人可帶入場；她也不滿駐日代表謝長廷缺席，理由竟是另有行程，讓她覺得「很好笑」。

涉外人士表示，賴清德因為受安倍家邀請才赴日，也獲日本政府破例核發簽證，並依約參加喪禮，安倍家祭定位為「親族家屬」才能入場，場內只有受邀者才能參加；除了親友，還有日本內閣成員及親近議員，當時入場規定非常嚴格，賴隻身入場，連維安及幕僚都只能在外等候。賴清德赴日參加安倍喪禮與金美齡無關，由於是賴受邀參加，並非謝受邀，因此謝長廷沒有出現在現場。

謝長廷本月11日陪同賴清德一起進入安倍家弔唁，但隔天的安倍喪禮，謝卻未現身，而是由金美齡陪同賴清德進入增上寺家祭會場。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬日前表示，雖然賴是以個人身分前往，但賴的身分就是「台灣特使」。

TVBS昨天報導，金美齡有問賴清德，為何謝長廷沒來？賴說謝長廷另有「appointment（約會）」，她覺得很好笑，「不管你有什麼appointment，你可以取消啊，這麼重要的場面你應該要來」；她批評，謝長廷是怕來了沒人接待、沒有面子，駐日代表處沒在做事，也沒能力做事、沒能力幫賴清德安排。

金美齡說，她就叫賴跟她坐在一起，她還跟安倍夫人介紹說，「這是台灣的副總統」。

回顧安倍喪禮當天，謝長廷當晚在臉書貼文，他與日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」餐會，七位國會議員即將在月底訪問台灣。在關心台海安全和平的安倍離世此時，日議員組團訪台格外有意義，表示日本國會對台灣的支持並不會因為安倍的逝世而消失。

外交部表示，關於頼清德赴日本弔唁，外交部日前已作充分説明，沒有進一步說明，也不會對個人意見發表評論。