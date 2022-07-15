再爆林智堅抄同學論文 藍：3天不說明就告

民進黨 桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，本報系聯合報報導，國民黨 文傳會副主委林家興踢爆，與林智堅同年畢業、同樣由計畫主持人李友錚指導的陳同學跟彭同學論文，與林智堅同樣以「TCSI」模式做題目，文獻回顧探討與論文架構部分有多處雷同相似。林家興還質疑，林智堅聲稱他有參與竹科管理局報告，但是竹科報告、陳同學與彭同學的研究問卷上都有署名，只有林智堅的研究問卷未署名，這又是為什麼？

國民黨昨舉行記者會，指控林在擔任民進黨立委柯建銘助理期間，參與受立法院監督的竹科管理局的案子，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」；另林智堅聲稱他有參與竹科管理局報告，但研究問卷卻未署名，也令人質疑。

據台北中國時報報導，國民黨指出，林抄彭姓與陳姓兩位同學的碩士論文，但「複製貼上」還改錯，籲林別再硬拗，並要求林抄襲竹科研究報告疑涉違利益衝突法，三天內公開說明，否則提告。

國民黨文傳會副主委林家興表示，林智堅碩士論文口試委員李友錚指導的中華大學陳姓與彭姓兩位碩士生，不僅與林同年畢業，兩本碩士論文與林的論文也都用相似TCSI模式論文研究架構，文獻回顧與探討與論文架構也有多處雷同。

報導指出，林家興說，彭姓學生論文中「由此可知」，林智堅論文複製貼上後卻改錯成「由此可『之』」；林與彭論文引用同樣來源，彭標註「Journal of Health care Marketing」，林卻創造不存在的「Marketing Health Services」論文期刊名稱。

國民黨智庫召集人陳學聖指出，2012年當選匈牙利總統的施密特被檢舉大學博士論文涉抄襲，經校方撤銷博士學位，隨即宣布辭職；呼籲台大、中華大學也能效法，不畏壓力嚴謹審查。

聯合報報導，國民黨文傳會副主委舒翠玲指出，「公職人員利益衝突迴避法」明確定義「關係人」包含「各級民意代表之助理」。竹科管理局標案以限制性招標直接給中華大學做研究，林智堅若聲稱他是這標案中的研究人員，就違反該法利益迴避的規範，可處6萬元（台幣，下同，約2005美元）以上、50萬元以下罰鍰。

舒翠玲質疑，難道林智堅利用柯建銘的影響力，讓科技部編45萬預算 給竹科管理局量身打造標案，讓一群人幫林智堅寫論文？若林智堅並非研究人員，那他的論文就明顯是剽竊。