陳時中正式請辭衛福部長 投入台北市長選戰

民進黨13日徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中14日在行政院會請辭，隨後出席院會後記者會。（記者侯俐安／攝影）

民進黨 昨天徵召衛福部長陳時中 參選台北市長，陳時中今天在行政院會請辭，隨後出席院會後記者會。行政院長蘇貞昌表示，非常感謝陳時中，他是在2017年2月8日擔任衛福部長，到現在5年5個多月，是近25年來任期最長的部長。

陳時中2017年2月8日接任衛福部長，就任1985天。民進黨中執會昨天通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。

陳時中今天在行政院會中報告「長照2.0執行成果」後提出辭呈，發表感言，出席行政院會後記者會。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中肯定陳時中是「有理想、會擘劃、擅溝通、會貫徹的好部長」，他說，以陳時中的政策規畫能力，絕佳的行動力與執行力，在中央各部會團結合作，從小到老、從健康到溫暖，都可看出有能力、熱情與理想，現在要為自己出生的台北市做出貢獻，展開大步向前，讓北市更好，與國際往來，讓全世界看到台北市。

民進黨中執會13日通過徵召衛福部長陳時中（左）參選台北市長、交通部前部長林佳龍（右）參選新北市長。（記者陳正興／攝影）

綠通過徵召「中龍」選雙北

民進黨中執會13日通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長、交通部前部長林佳龍參選新北市長，民進黨主席蔡英文表示，疫情 初期，陳時中和林佳龍曾經合作，把疫情阻絕在境外，未來一定可以「強強聯手」，而提出最強的雙箭頭，不只要爭取市民支持，也要帶動整個台灣前進的動能，「防疫需要指揮官，市政也需要指揮官」。對此，國民黨、民眾黨齊批陳時中落跑選市長，根本是笑話。

林佳龍先前爭取參選台北市長，並曾表示若民進黨派出「仇恨值高」的人選，容易促成敵營操作「棄保」，被認為是在影射陳時中。但林、陳二人昨天相互拍肩、握手，強調兩人沒有不和。被問到與陳時中的心結是否解開了？林佳龍回應，「我們只有團結，沒有心結。」

蔡英文介紹林佳龍在任何崗位都為了公眾利益全力衝，有信心林是最強的候選人。林佳龍感謝蔡英文的信任和託付，「即便我是這麼難搞」，並向新北市長侯友宜喊話：「請接下我的戰帖。」

衛福部長可望由薛瑞元接任

確定被徵召參選後，陳時中辦公室證實，陳時中將在今天行政院會後，向行政院長蘇貞昌請辭，遺缺可望由政次薛瑞元接任。

藍白批陳「扛責說」是笑話

國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨是一個負責任的政黨，「我不可能讓我們的現任首長落跑不顧疫情」。國民黨也舉行記者會，羅列陳時中防疫期間「十大不負責任」事件簿，批陳時中「是被疫情耽誤的政客」，如今疫情未明顯趨緩，致死率仍偏高，又進一步逃避防疫退步的責任，落跑扛選舉責任，「扛責說」形同是笑話。

民眾黨立法院黨團指出，陳時中7月10日宣布投入台北市長選戰，當天本土新增確診人數近2萬8000人，要說這波疫情已經結束、指揮官完成階段性任務，實在難以令人信服，要請辭也該先拿出防疫檢討報告，給被丟下的台灣民眾一個交代。立委蔡壁如表示，陳時中不顧衛福部長職責，工作做到一半就撒手不管，完全沒有職業道德可言。