新聞評論／是陳時中好賭 還是蔡英文太藐視台北人

陳時中臉書貼文「責任來，我就扛」獲近11萬個讚及加油，同時吸引1.9萬則留言、逾2600次分享。（取材自臉書）

腳上仍踩著衛福部長及防疫指揮官兩條船，陳時中 第三隻腳已迫不及待跨向台北市長選戰。這齣去年即已想定的戲碼，今年雖碰到疫情 大爆發，但蔡英文 無意改寫劇本，陳時中更不等疫情趨緩就把工作丟下，自己去跑攤、拍宣傳照。台灣近日每天還有近三萬人確診，近百人死亡；陳時中丟下這個爛攤，聲稱有其他責任要扛，也真敢講！

陳時中是歷來最政治化的衛福部長，其不專業也是史上僅見。他以老練的手腕見風轉舵，見招拆招，連口才便給的醫師市長柯文哲都瞠乎其後。諸如：他配合反中力阻「小明們」返台，可謂「手上有權力，心中無人權」；他購買疫苗推拖拉，把全民健康都押給高端；「3+11」的決策破口引爆本土疫情，他推了又推不肯負責。一個月前，他以「疫情穩定」不再主持指揮中心記者會，當天確診數高達7萬9000多人，死亡200多人。這就是陳時中，「臨難吾苟免」，卻稱責任來了他就扛，還說政務官是「自由業」。

對衛福部而言，政務官的確是「自由業」。也因此，衛福部內多位政務官相繼傳出緋聞風波，竟都在陳時中的掩護下安然過關，監察院也裝作若無其事。當政務官的品操要求下降至零，官員的私生活我行我素，衛福部的自由程度，也在內閣居冠。也難怪，衛福部審核快篩試劑，不少得標者是缺乏專業的小吃、電玩業，致一再發生試劑失靈事件。食藥署的審查，還講究什麼？

這麼一個濫權、徇私、傲慢、放縱的政務官，竟能獲得蔡英文的百般寵愛與堅定提拔，要他承擔「光復首都」之重任，究其原因可能有三：第一，陳時中對自己的失德作為似毫無自知之明，自以為深受人民愛戴；他有一把賭贏的高度自信，認為能在此役為綠營立下汗馬功勞；第二，蔡英文太過低估台北人，認為首都市民沒有判斷是非功過的能力，只要結合空軍陸軍的優勢，陳時中即能取勝；第三，也是最重要的一點，即看準藍白對立之形勢，結合綠營基本盤的力量，應有在首都勝出的可能。

陳時中高度政治化的特質，包括面對任何決策疏失既不認帳、也不認錯的本色，說穿了，其實就是「道德衰弱症」的表徵。這種道德衰弱症，一方面仗著總統及閣揆的力挺，覺得犯錯無所謂；一方面憑藉反中民粹，自認頭上有光。也因此，對於民主政治主張的責任政治、行政倫理，陳時中都覺得可以置之不理。

陳時中應召出戰首都時稱，「責任來了，我就扛」，一副理直氣壯之姿。關鍵就在，他把「黨的徵召」看成重責大任，卻把防疫指揮的「公共責任」看成可以自由來去的事業，這是公私不分。可見，陳時中效忠對象僅限於「民進黨」，而不是「國家」或「人民」。以此心態，他一旦當選台北市長，一切治理恐怕也會以「為黨服務」為先，而無意著眼首都及全體市民的未來。

進一步看，「道德衰弱症」並非陳時中所獨有，近幾年來，蔡政府的治理早已走上這條歧路。政務官的品格與專業逐漸變得不重要，要能作假善騙、強詞奪理，才是黨政珍寶。蔡英文提名陳時中，便是吃定台北市有夠多「死忠」百姓，足以把陳時中拱上去。

情勢發展至今，陳時中如何看待自己已不重要。他有什麼神祕魅力，讓蔡英文把最大賭注押在他身上，也不必再細加咀嚼。關鍵在，以陳時中兩年半來領導防疫的所做所為，台北市民會認為這是一個有格局、有瞻矚及有責任感的領導者嗎？這個選擇之鑰，握在台北市民手上。