黑白集／才說不進場 國安基金為「中龍連線」奔忙？

受國安基金宣示護盤影響，台股13日盤中大漲逾400點，表現在亞股之中最為出色。（記者杜建重／攝影）

前一天，國安基金才以台股 「仍有實質支撐」為由，決議「暫不進場」。第二天，國安基金就髮夾彎了，放話次日要進場護盤。只隔一天，台股的「實質支撐」就垮了嗎？當然不是！國安基金進場，顯然是奉了上級命令，肩負的是為民進黨 「護選情」的任務。

果然，13日民進黨中執會提名 陳時中和林佳龍出征雙北，由蔡英文為兩人披上背帶；當時台股已因國安基金力挺大漲逾四百點，一掃前一天跌破萬四的陰霾。國安基金進場與提名配合得天衣無縫，鼓舞大盤，彷彿投資人正同聲為「中龍連線」喝采。

國安基金這回是史上第八度出動護盤。不同的是，過去進場都是股市跌到「萬點」以下，市場恐慌不止，基金才上陣安定人心。這次，台股不過跌破萬四大關，距離萬點還有四千之遙，蔡政府就急急催促國安基金入市，未免太沉不住氣。對民進黨而言，「顧股市，就是固選票」，哪顧得了髒手伸太長。

比起汲汲為台股護盤，政府更該做的，其實是降緩通膨壓力，減低基層大眾負擔。畢竟，護盤護的只是資本家和投資人，而那些手上連一張股票都沒有的勞苦大眾，才是通膨的最大受害者。包括退休勞工和軍公教，都受到勞退及軍公教退撫基金在股市慘賠牽累，但政府什麼也沒做。

國安基金到底為誰奔忙，還不清楚嗎！