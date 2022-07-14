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國安基金護盤太早？ 藍批政治救市 前操盤手曾銘宗這樣看

台灣新聞組／台北14日電
受國安基金宣示護盤影響，台股13日盤中大漲逾400點。（記者杜建重／攝影）
受國安基金宣示護盤影響，台股13日盤中大漲逾400點。（記者杜建重／攝影）

國安基金周一宣布不護盤，隔日又臨時開會授權啟動護盤，令市場錯愕，由於是史上首次萬點以上就宣示護盤，但目前利空尚未出盡，且政府也還沒祭出各式穩盤工具，不少法人認為國安基金太早宣示護盤。行政院發言人羅秉成昨天表示，決定進場護盤，是國安基金基於專業因素的考量。但在野黨立委質疑國安基金進不進場，不到一天大轉彎，有政治考量。

國安基金周二獲授權進場護盤，激勵台股昨早盤大漲逾400點，終場收復萬四，收在1萬4324.68點、上漲374.06點，成交量也回到2200億元台幣（約73.7億美元）之上，顯然國安基金宣示確實帶動多頭反撲，不過，市場憂心台股下跌恐只是在「半山腰」，現階段在萬點以上就進場，恐有過早疑慮。

法人認為，現在進場確實較容易短線獲利；但以穩定市場而言，目前包括俄烏戰爭、通膨、半導體需求等不確定因素都還沒釐清，現在進場摸底確實太早。

●曾銘宗：後續波動若更大 恐無招可用

國安基金前操盤手、國民黨立委曾銘宗則建議，「護盤應循序漸進」，穩定市場應該有「十八套劇本」，護盤應該要從最簡單的工具開始才有效，也不會過度干擾市場機制。

曾銘宗形容，「若是小感冒給點維他命Ｃ即可，若轉趨嚴重可能要住院，再來才要動手術」，國安基金是我國護盤最後王牌，以往都是一項一項推出，最後不行才讓國安基金進場，他對於此次較早護盤只能尊重，但與過去護盤程序不同，後續若波動更大恐無招可用。

國民黨立委林奕華指出，她不反對國安基金救市，但反對違反專業的政治救市；時隔不到一天，一八○度大轉彎決定進場護盤，難道原本暫不進場的理由都消失了？還是中間有政治黑手介入？

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿說，國安基金護盤應該要有正確標準，完全跟大環境逆著做，「若子彈沒了，只是跌更慘」；在自由經濟市場，政府的手應該少介入，否則弄巧成拙。

民進黨立委林楚茵表示，這次遇到通膨、美元強勢、升息和俄烏戰爭等，導致股市熱錢流走，台灣經濟產業基本面雖仍好，但這些外力因素，都反映在股市，國安基金護盤有必要性。

國安基金8次護盤時機 製表／巫其倫、戴瑞瑤
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