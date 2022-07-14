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為何接受徵召？張善政：情感 還有想到心臟會蹦蹦跳

記者鄭國樑／桃園報導
張善政（後排中）表示對桃園的情感是接受徵召選市長的主因之一，圖為6月與羅智強、國民黨籍議員、無黨籍立委高金素梅在市政府前合影。(記者鄭國樑／攝影)
張善政（後排中）表示對桃園的情感是接受徵召選市長的主因之一，圖為6月與羅智強、國民黨籍議員、無黨籍立委高金素梅在市政府前合影。(記者鄭國樑／攝影)

桃園市長參選人張善政為什麼願意接受國民黨徵召？張接受本報系聯合報專訪時說出當時的心路歷程，包括對桃園的情感，還有相信自己可以幫桃園找出自己的特色等，都是願意參選的原因。

另外，張善政也提到，除了對桃園的感情，大家也不要忘了他學的是土木工程，桃園航空城都市計畫是台灣有史以來最大的城鄉改造計畫，「問問有土木工程背景的朋友，是不是看見航計畫心臟都會蹦蹦跳」，要是做得好，會成為台灣所有縣市改變城鄉面貌的標竿。

張善政對外多次強調對桃園有感情，因為在桃園工作12年，不能接受別人說他空降。他覺得桃園是工業產值最大的城市，但是桃園很多工業比起新竹科學園區，變成相對傳統，不過透過大數據、人工智慧對桃園而言，可以有很大的發揮空間，不是說會變成另一個竹科，而是變成另一個型態和情境。

「這不是copy（複製）也不是桃園真正該走的路」，張善政強調要根據桃園自己的特色，為桃園找出自己的路，在特色基礎上加入科技含量，成為桃園的特色產業，這也是他願意接受挑戰接受徵召的原因之一，要讓桃園在4年、8年以後讓全國看見不一樣的地方。

張善政說，過去每次接受政府職務的時候都是非常困難的選擇，2012年被徵召入閣擔任科技政務委員前，還在google任職，這是令人羨慕的工作，要入閣確實面臨抉擇，這不是說他比較被動，而是要想清楚「如果要跳下去走這條路，到底我有什麼收穫？」倒不是收入的問題，而是想做的事情能不能實現，所以必須要花比較長的時間思考。

一開始擔任政務委員，張善政就在推動台灣建立開放資料的工作，推動前台灣資料開放度在國際排30多名，後來他任行政院副院長的時候已經排第1名。談這些就是要說明他每次接受新的職務都是背後有挑戰，他接受挑戰並達成目標。

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