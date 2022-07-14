柯文哲嗆不知備忘錄簽好 李永得：拿得出頭給你

北市府大動作召開記者會，由發言人陳智菡出示副市長蔡炳坤與文化部次長討論的會議紀錄（圖）。(圖：北市府提供)

台博館、空總土地爭議延燒，北市長柯文哲 昨再嗆文化部長李永得懶惰，沒在上班，連備忘錄已簽好都不知道；李永得反批柯文哲「白賊」，撂狠話說，拿得出備忘錄就把頭給柯。北市府昨大動作召開記者會，拿出7月8日副市長蔡炳坤與文化部次長蕭宗煌的會議紀錄，批評堂堂文化部長竟講這麼野蠻的話。

李永得昨晚回應，請北市政府不要魚目混珠拿會議紀錄來轉移焦點，企圖掩蓋「白賊」的事實。請柯文哲市長先拿出你所說的空總都市計畫變更備忘錄出來，我們文化部、北市府再談。

另外，蔡炳坤中風 病倒後，綠營側翼近日也在臉書帶風向，瘋傳一張柯文哲與蔡炳坤餐敘照片，暗指蔡會中風可能是飲酒過量，還影射放有許多高檔皇家 禮炮酒禮盒。市府發言人陳智菡澄清，事發突然，蔡幾乎都沒碰酒及餐飲行為，被影射的禮盒，其實是北市觀傳局的核桃糕伴手禮，一盒300元台幣。

針對台博館、空總土地使用爭議，柯文哲直批是文化部長李永得搞不清楚狀況，台博館已談妥，無償撥用都說完了、空總土地使用也是按照法規；結果李永得反批柯沒有擔當，東推西拖。

柯文哲昨怒嗆，北市副市長蔡炳坤、文化部次長蕭宗煌就土地變更地目、無償撥用全部都講完，備忘錄也寫好，身為部長卻不知道，實在很懶惰；李永得不甘示弱說，他發現柯文哲擔任市長八年一事無成的真相，是因為柯根本沒進入狀況，連打嘴砲都不做功課。

李永得表示，空總跟台博館是兩件事，不要傻傻分不清楚，而柯文哲稱北市府、文化部備忘錄已簽好，「請柯文哲市長拿出備忘錄，如果拿出來，我頭給你，如果拿不出來，（柯文哲）應在北市府前面壁思過三天。」