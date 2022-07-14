基隆藍綠當選聲勢五五波 謝國樑32% 蔡適應29%

蔡適應。(本報資料照片)

本報系聯合報基隆市長選情調查發現，基隆市藍綠呈現五五波的態勢，選情緊繃。謝國樑獲三成二選民支持，二成九力挺蔡適應，雙方勢均力敵；從當選聲勢來看，看好謝國樑勝選和預期蔡適應勝出的選民相當，都占二成七。

年底基隆市長選戰群雄並起，可能參選者包括國民黨 前立委謝國樑、民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠、時代力量基隆市議員陳薇仲和無黨籍身分參選的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢。

謝國樑表示，他會維持既定選戰節奏全心衝刺，會做的比市長林右昌更好。蔡適應表示，民調 結果作為參考，他會延續林右昌進步政策，吸引更多選民支持。

觀察基隆市選情，藍營雖呈現分裂局面，但對謝國樑衝擊有限。如果明天投票 ，有三成二選民支持謝國樑，二成九屬意蔡適應；由於還有三成五選民尚在觀望中，選情勝負仍有變化空間。

從勝選聲勢來看，由於藍綠雙方支持度難分高下，對於基隆市的選情發展，多數選民目前難以評估選情勝負，占四成四；認為謝國樑或蔡適應有勝選機會的比率都占二成七，看好其他三位參選人勝出者則都低於1%。

調查發現，年底任期即將屆滿的基隆市長林右昌，施政表現獲得七成三選民肯定，僅一成四不滿意。分析顯示，滿意林右昌施政的選民，三成七挺蔡，二成九擁謝；不滿意林右昌施政的選民，則有五成五挺謝，一成擁蔡，林右昌的政績能否成為蔡適應的助力仍待觀察。

基隆市選情雖緊繃，但選民對選舉結果有相當距離感。近六成選民認為年底縣市長選舉結果完全不會影響他們的生活，僅二成三覺得有一些影響，9%認為影響很大。