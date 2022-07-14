「我好像是和鄭文燦選」張善政：城市治理不是複製貼上

林智堅（右三）北上日台交流協會弔唁日本前首相安倍晉三，面對媒體關切論文案，他說沒有其他回應。(記者林俊良／攝影)

桃園市長選戰，國民黨 參選人張善政在接受本報系聯合報記者專訪時，左批民進黨 參選人林智堅對桃園市政，「不是來桃園複製貼上就好」，右批桃園市長鄭文燦不顧行政中立，帶著林智堅到處跑，「我好像是在和鄭文燦選」。張善政砲火猛烈，一改外界對他「佛系選戰」形象的抨擊。

林智堅自評城市治理、選舉經驗比張善政豐富，張善政則質疑，選舉經驗很豐富是正分還是負分？聽起來感覺好像是很會選舉操作，至於林標榜城市治理經驗很豐富，他要提醒林智堅，桃園除了城市以外，還有大溪、復興山上，還有沿海幾個區，這些都不是都會城市，「不要只想把原本的城市治理copy過來，可能只適用在其中一小部分」。

林智堅有鄭文燦加持，不過，善於和各方交好的鄭文燦，對桃園市長參選人都是壓力，林智堅說要調整作法跑紅白帖和應酬。被問到以後是否也要比照？張善政透露，自己也嘗過失去至親的痛，他覺得地方首長勤跑紅白帖是有必要，可給家屬心理安慰，但話鋒一轉，他暗批林智堅「原本不跑紅白帖，現在要選舉才說要跑，這樣也太現實了！」市民能分辨誰因選舉才來關心。

張善政也質疑，鄭文燦不顧行政中立輔選林智堅，多位民眾反映，這幾天都看到鄭文燦手把手帶林智堅賣力跑宮廟，晚上跑攤，還以為是鄭文燦選第三任連任，他批評鄭文燦把參選人「綁緊緊」，絲毫不顧行政中立，觀感不是很正面，社會自有評斷。

「我好像在跟鄭文燦選。」張善政表示，桃園市民想看到的是新市長人選要怎麼做事，不是看要卸任的市長到處跑，民進黨如果低估對手，驕兵必敗。