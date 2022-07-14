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評林智堅論文門 張善政：誠信比學問更重要

台灣新聞組╱台北14日電
國民黨桃園市長參選人張善政表示，「政治人物的誠信比學問重要」，不能輕忽欺瞞。(記者胡經周／攝影)
國民黨桃園市長參選人張善政表示，「政治人物的誠信比學問重要」，不能輕忽欺瞞。(記者胡經周／攝影)

桃園市長選戰藍綠交鋒，國民黨參選人張善政確診解隔後出關，接受本報系聯合報專訪，首度針對民進黨參選人林智堅的論文抄襲爭議發表評論；張善政直指全案兩大關鍵疑點，恐涉及違反學術倫理，呼籲林智堅對外交代清楚，他強調，「政治人物的誠信比學問重要，每位選民對你的誠信心中有一把尺，不能輕忽欺瞞」。

對張善政的質疑，林智堅陣營強調論文沒有抄襲和引用問題。林智堅表示，自己已就論文說明過，不願多作回應。

論文抄襲爭議延燒，張善政說，在資訊不完整的情況下，不希望妄下論斷，但他很多學術界朋友都說，林智堅和蔡英文總統的論文門爭議，現有提供的資訊都讓大家看了滿頭霧水，如果是真正不怕人看的論文，為什麼有那麼多撲朔迷離的問題令人費解？從學術界慣例來講，「蔡總統的論文是少見又少見的案例」。

曾任首任科技部長，張善政點出兩大關鍵疑點。首先，林智堅中華大學論文如果沒有致謝的文字，卻拿科管局委託研究的大幅度報告做論文，他認為這裡面就相當有問題，有違學術倫理，論文中的學術倫理尤其重要，謝辭應該要有「本研究承蒙某某公司或機關經費支持，特予致謝」之類的文字，讓外界知道是科管局部分或全額經費支持。

「竹科管理局事先沒被告知也沒授權的話，這又是一個問題。」張善政直指第二個關鍵疑點，無論竹科或中科、南科都歸科技部管，從科技部角度看，應該會很在意，竹科管理局花錢做的研究計畫被拿去做論文，事先有沒有講好？這點也要釐清，拿政府或企業的經費做計畫、引用不是不可以，但要講清楚，這是最基本的學術倫理。

林智堅的論文門爭議也波及他的指導教授，台大指導教授陳明通門生多是政界大咖，中華大學指導教授賀力行最高曾在一年內指導完成近30本論文，產量驚人，也受到社會關注。張善政表示，他指導學生做研究要按部就班，不能走捷徑，問心無愧，才能贏得尊敬，而對於學生的論文品質，指導教授要負相對的連帶責任。

張善政也說，談林智堅論文是否涉及抄襲、違反學術倫理，讓他深刻感受「誠信比學問重要」，不是針對林智堅，而是對所有政治人物，「誠信這把尺，也應該在林智堅的心裡」。

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