「沒有落跑」陳時中轉戰北市：衛福部長任內自認及格

衛福部長陳時中今天向行政院長蘇貞昌請辭，隨後出席行政院會後記者會。(記者侯俐安／攝影)

衛福部長陳時中 今天向行政院長蘇貞昌請辭，隨後出席行政院會後記者會。針對媒體追問外界質疑「落跑」參選，陳時中重申「沒有落跑」，他說，政務官是隨政務任命執行任務；由於蘇貞昌尚未核定辭呈，陳時中目前身分仍是衛福部長、指揮中心指揮官，他說，私人、選舉行程將請假才做，未來離開職務後，不在其位就不謀其政。

民進黨昨天徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中今天向行政院長蘇貞昌請辭。針對衛福部長、指揮中心指揮官接任或代理人選，行政院發言人羅秉成說明，人事作業將馬上展開進行，待程序完成並確定後，會馬上公布職務人選及交接時間。

羅秉成表示，陳時中提出的辭呈，蘇揆尚未核定生效，將斟酌人事作業進行，目前陳時中身分仍是衛福部長與指揮官，待辭職生效、交接日確認後，才會正式卸任。

針對外界質疑「落跑」，陳時中重申「沒有落跑」，他說，他是政務官，是隨著任務任命來執行相關任務，在職每一天都兢兢業業執行業務，也把業務讓同仁熟稔，指揮中心隨時能因應疫情 變化或組織改變，他非常有信心，未來誰來接，都會持續把防疫 做好，沒有落跑問題。

對於媒體要他「打分數」，陳時中說，分數是要由別人來打，「我自認有及格」，但實際分數到底多少，要由大家公評。

蘇貞昌在行政院會中雖對陳時中有相當肯定，但疫情爆發仍有諸多爭議，如疫苗採購、快篩準備等，未來都將如影隨形。陳時中說，疫情期間他與指揮中心都盡心盡力，也鞠躬盡瘁，他說，「一定也有不完整的地方，大家要批評，也虛心接受」。

陳時中說，離去前一刻，對於雖然努力沒達到非常完善的部分，他向國人表達歉意，「我沒辦法什麼事情都盡到100分，但全體指揮中心同仁都是盡心盡力」。

另外，昨天傳出焦糖哥哥將操刀陳時中競選社群，陳時中說，昨天才通過徵召、團隊漸在成形，「誰是操盤手，沒有這樣的情況，歡迎很多年輕人來幫我的忙，大家一起來打拼」。

至於對對手蔣萬安、黄珊珊評價，陳時中說，兩人都是青年才俊，選舉就是選賢與能，把對市政擘劃、執行能力，讓選民做選擇，選擇出來就戮力以赴。

由於他仍在衛福部長期間，未來公務行程、競選行程如何分配，陳時中說，這段時間還是有不確定性，本來就有既定行程，還是會照既定行程來走，也因為要離開，他要跟相關人員討論，把事情安排更妥當。他說，一旦離開這職務、不在其位就不謀其政。至於在選舉、私人行程，務必是要請假才能做。

還有何掛心不下的事？他說，蘇揆一項強調「有政府、會做事」，防疫進行兩年多，團隊磨合、社會磨合兩年多，已經成熟，各層級在指揮中心與各部會可做最好的合作，離開指揮中心當然會掛心，也會關心，但充分地有信心，他們一定會把事情做好。