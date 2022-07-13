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政務官自由業？ 柯文哲喊話陳時中 指揮官移交講清楚

台灣新聞組／台北13日電
台北市長柯文哲12日被問到陳時中參選北市長一事，一度以「氣到不想講話」回應。（記者林俊良／攝影）
台北市長柯文哲12日被問到陳時中參選北市長一事，一度以「氣到不想講話」回應。（記者林俊良／攝影）

衛福部昨天舉辦集中檢疫所防疫紀錄專書「戰疫堡壘」發表暨感恩茶會；這場活動被視為部長陳時中辭職參選台北市長的「畢業典禮」。陳時中以「疫苗及時到位、快篩及時大量採購、藥物用得早且比率高、流程順」來反駁外界批評的防疫三大缺失，還駁斥落跑說。

陳時中不認為落跑。他說，不論是否在指揮中心，都有「堅強的醫藥後盾」可處理各樣事務，「疫情怎麼來，我們就怎麼擋。」至於何時辭職？接任人選是否為次長薛瑞元？他說提名剛出爐，很多事還沒有定案。

政院發言人羅秉成說，衛福部長接任人選仍未確定，待民進黨中執會完成提名作業程序、陳時中提出辭呈，行政院會適時公布接任人選，確保衛福部的政務運作與指揮中心防疫工作能無縫接軌、穩健進行。

台北市長柯文哲被問到陳時中面對「落跑」質疑提到政務官沒任期、自由業，一度以「氣到不想講話」回應。他說「你（陳時中）還沒準備好，民進黨已經宣布了，也已經在跑選舉了，這實在是…」喊話中央防疫系統指揮官移交給誰要預先做準備，怎麼重整也要講清楚。

「請市長息怒。」陳時中表示，自由業是指進入政務體系前當開業牙醫師，後來擔任政務官沒任期，「國家需要我們就來，任何時候我們符合國家需要都義無反顧。」

外界批評防疫「疫苗、口服藥、快篩」三樣做不好，陳時中一一駁斥。他說，買疫苗「起頭早、整體計畫也早」，過程有「相關波折干擾」，所幸有很多國家協助把破口補起來，加上台灣口罩策略成功，構成「善的循環」，讓疫苗及時到位。

藥物也算是部署非常快、到位很早，而且「使用比率高，流程也非常順暢。」台灣用藥比率達確診人數百分之七，比美國的百分之四、五還高，「是我們值得驕傲的地方」。

至於快篩，一開始以較精準的PCR為主力，同時設立「共同採購平台」讓所需單位有合理價格可買，今年四月快篩需求大量增加，政府即時大量採購，實名制也正式上路。

陳時中 防疫 疫苗

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