黑白集／病毒哪有阿中跑得快

衛福部12日舉辦部慶，並發表記錄集中檢疫所防疫的專書「戰疫堡壘」，被視為部長陳時中（左二）辭職參選台北市長的「畢業典禮」。（記者林俊良／攝影）

陳時中 應召參選台北市長，當即樂得請假不幹活，威風八面隨蘇貞昌視察社宅。「請假參選中」理直氣壯，挨批「落跑指揮官」，他辯稱政務官是「自由業」，隨時來去。民眾火大，熱議政務官竟然也「外包」，酸問：「不是說扛責嗎？」阿中連忙滾動修正，聲稱完成任務交接才談請辭。陳時中很會滾，分明是吃碗內搶碗外，滾成「有顆盡責的心」。

滾動修正是阿中特長，防疫 追著病毒跑，抑或地方超前部署時，他總故作莊嚴去烏龍轉桌。利用防疫官威擦亮選舉戰袍，還暗諷對手帶職參選是「稍微落跑」。依此邏輯，他丟下疫情不顧，豈非「不管人民死活落跑」？

阿中自誇「責任來，我就扛」，勾起小民抗疫悲情。網民心頭無數問號：他扛過什麼責？兩年半來，人們只看到他包藏疫苗黑箱、染疫黑數和黑心篩劑，只看到他扛著高端范雲吳秀梅，就沒見他扛起政治責任。

蔡英文八年前捧出柯文哲，英系肖想再提名 個醫師，就能攻下台北。但當年是白色力量，如今，卻是個「三黑」官僚。御用化妝師愈描愈黑，讓他裝文青說台北是我家；但台北人忘得掉萬華疫災和他藉疫飲酒Ｋ歌嗎？心有多黑，才會拿家鄉苦難來政爭？

三黑指揮官捅出防疫破口時，推說病毒跑得比公文快。但選市長升官發財，人跑得比病毒快。