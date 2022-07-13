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新聞眼／綠推林佳龍 一石二鳥綁住侯友宜

記者 施鴻基、張睿廷、江婉儀
對選戰不明確表態的新北市長侯友宜（左）12日罕見鬆口表示，會全力配合黨中央。被指是有感受到來自對手林佳龍（右）的壓力。（本報資料照片）
對選戰不明確表態的新北市長侯友宜（左）12日罕見鬆口表示，會全力配合黨中央。被指是有感受到來自對手林佳龍（右）的壓力。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅陷入論文門風波，逼得蔡英文總統提早拍板雙北市長人選。蔡英文用三個理由讓說了一、二十次不選新北市長的前交通部長林佳龍點頭，目的就是要推出高度夠的人選把侯友宜綁在新北，避免侯在年底選得太輕鬆而趴趴走助選，影響民進黨選情、累積國民黨2024總統大選氣勢。不過，侯友宜雖鬆口競選連任，但有陳時中、林佳龍、林智堅的轉進先例，誰說他2024不能為黨承擔？

侯友宜長期在各項民調中獨占鰲頭，擁有極高民意支持度，一直是許多國民黨支持者期待的總統人選之一，加上國民黨士氣低迷，一時半刻還看不到「救世主」，因此，侯友宜遲遲不直白宣布參選連任，就被解讀在觀望民進黨派誰挑戰新北，以決定是否競選連任進退？還是直攻2024總統大選。

選舉比治國還有本領的民進黨，當然會認為這是侯友宜陣營的考量，也有既定的北北基桃選舉規畫，因此才有蔡英文一周內三顧茅廬戲碼，硬逼說了很多次只選台北、不選新北的林佳龍轉戰新北，牽制侯友宜留在新北戰場，讓衛福部長陳時中順利參選北市，這是民進黨的大局，要顧全北台灣的選票，為2024打底。

有中央、地方行政資歷的林佳龍，加上民進黨在新北12席立委中占九席、議會席次近半的實力，即使不熟悉新北，但未來應能在中央奧援下，很快進入狀況，作戰模式也立刻從游擊戰升級為組織戰，對上高人氣的侯友宜，選情未必如外界所想的悲觀。

民進黨這一步棋，雖暫時把侯友宜綁在2022，但民進黨還是會擔心侯友宜在2024轉換跑道選總統，因此在未來五個月的市長選戰中，「做好做滿」這四個字勢必會如影隨形跟著侯友宜，逼侯友宜對新北市民做出承諾。

不過，就算侯友宜在2024要直攻總統，最好的解方早由民進黨提供。兼任全國防疫指揮官的衛福部長陳時中，在疫情仍未完全平息之際，宣布「責任來我就扛」；林佳龍臨時改口轉戰新北也說「戰場在哪，他就在哪」；林智堅在任期內辭掉新竹市長換跑道到桃園參選市長，也說這是責任、使命跟榮耀。侯友宜2024若需要為國民黨、為人民扛責，當然也沒有選擇戰場的權利。

侯友宜 民進黨 國民黨

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