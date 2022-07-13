我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

林佳龍新北首行程誤喊「台北」 遭酸「不知所龍」

台灣新聞組／新北13日電
林佳龍（中）轉戰新北市長，民進黨各派系能否齊心打好選戰，有待觀察。（記者張睿廷／攝影）
林佳龍（中）轉戰新北市長，民進黨各派系能否齊心打好選戰，有待觀察。（記者張睿廷／攝影）

蔡英文總統說我最有重量，要我挑戰最困難、最有挑戰性的地方，我沒有拒絕的理由。」交通部前部長林佳龍昨天說，蔡英文提了民調最高、最能團結黨內、最有機會打贏對手等三個理由，說服他接受民進黨徵召參選新北市長。

林佳龍說，蔡英文的布局是雙北雙箭頭，雙北雙贏、領航台灣，民進黨在年底九合一選舉讓台灣贏，在關鍵時刻讓民進黨政府做事，「戰場在哪，我就在哪。」他會證明「伯樂」蔡英文挑了一匹千里馬。

不過，林佳龍昨天參加新北市黨部主委交接典禮，被視為參選新北初登場，致詞過程中不慎口誤說出，「『台北市』需要的是個能夠跨域治理，能夠從首都圈聯合治理來承擔下一棒新北市長的重任」。林佳龍這次口誤讓不少藍軍新北市議員參選人抓到機會大酸他，三蘆參選人林鼎超就在臉書酸說，真心希望民進黨中央收回徵召，因為讓林佳龍選新北真的太痛苦、太委屈；另一位新北議員參選人黃心華說，林佳龍受徵召選新北市長之後的第一次公開活動，依然不經意表露他對於參選台北市長的渴望，才會發生像今天這種「言不由龍」或「不知所龍」的窘況。

外界質疑台北plus12門課為何沒上完就跑到新北？林佳龍表示，這些計畫是以首都圈概念來提出，不僅適用台北市，也適用新北市，這是解決大台北首都圈問題的最佳解方。

他舉例，第七門課是流域治理，淡水河匯集基隆河、大漢溪、景美溪、新店溪，要做全流域治理，中央地方要合作。

針對「二等公民」之說，林佳龍也反問侯友宜，他當交通部長時把基隆捷運、林口交流道路線及預算解決掉，有把新北市民當二等公民嗎？

他說市長不應追求個人滿意度，要追求城市光榮感。新北有個警察市長，可是大白天小吃攤有黑道攻擊；新北進出大台北經常塞車，三環三線為什麼只有一條線？這些都是市民關心的課題。

他還問，為什麼新北社會福利好像是二等公民？行政院蘇貞昌上一次選舉提出老人補助裝假牙政策，新北難道不如桃園？

林佳龍表示，新北要有新選擇，侯友宜八年副市長跟四年市長再厲害，能展現的都展現了。新北就是台灣新首都的市長胸襟、格局還有視野，不只帶領新北，還能夠帶領台北、基隆、桃園整個首都圈均衡發展、連結共好。

蔡英文 民進黨 侯友宜

上一則

政務官自由業？ 柯文哲喊話陳時中 指揮官移交講清楚

下一則

林智堅論文案 管中閔首發聲：台大不會含糊以對

延伸閱讀

蔡其昌出書 蔡英文站台脫稿：9綠委到場 都不同派系…

蔡其昌出書 蔡英文站台脫稿：9綠委到場 都不同派系…
鬆口拚連任 新北市長侯友宜：黨的規畫我都會配合

鬆口拚連任 新北市長侯友宜：黨的規畫我都會配合
新聞評論／蘇貞昌獨拉抬阿中 林佳龍能不在意？

新聞評論／蘇貞昌獨拉抬阿中 林佳龍能不在意？
綠雙北就位 陳時中由英系主導 林佳龍盼蘇系力挺

綠雙北就位 陳時中由英系主導 林佳龍盼蘇系力挺

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程