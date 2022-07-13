林佳龍新北首行程誤喊「台北」 遭酸「不知所龍」

林佳龍（中）轉戰新北市長，民進黨各派系能否齊心打好選戰，有待觀察。（記者張睿廷／攝影）

「蔡英文 總統說我最有重量，要我挑戰最困難、最有挑戰性的地方，我沒有拒絕的理由。」交通部前部長林佳龍昨天說，蔡英文提了民調最高、最能團結黨內、最有機會打贏對手等三個理由，說服他接受民進黨 徵召參選新北市長。

林佳龍說，蔡英文的布局是雙北雙箭頭，雙北雙贏、領航台灣，民進黨在年底九合一選舉讓台灣贏，在關鍵時刻讓民進黨政府做事，「戰場在哪，我就在哪。」他會證明「伯樂」蔡英文挑了一匹千里馬。

不過，林佳龍昨天參加新北市黨部主委交接典禮，被視為參選新北初登場，致詞過程中不慎口誤說出，「『台北市』需要的是個能夠跨域治理，能夠從首都圈聯合治理來承擔下一棒新北市長的重任」。林佳龍這次口誤讓不少藍軍新北市議員參選人抓到機會大酸他，三蘆參選人林鼎超就在臉書酸說，真心希望民進黨中央收回徵召，因為讓林佳龍選新北真的太痛苦、太委屈；另一位新北議員參選人黃心華說，林佳龍受徵召選新北市長之後的第一次公開活動，依然不經意表露他對於參選台北市長的渴望，才會發生像今天這種「言不由龍」或「不知所龍」的窘況。

外界質疑台北plus12門課為何沒上完就跑到新北？林佳龍表示，這些計畫是以首都圈概念來提出，不僅適用台北市，也適用新北市，這是解決大台北首都圈問題的最佳解方。

他舉例，第七門課是流域治理，淡水河匯集基隆河、大漢溪、景美溪、新店溪，要做全流域治理，中央地方要合作。

針對「二等公民」之說，林佳龍也反問侯友宜 ，他當交通部長時把基隆捷運、林口交流道路線及預算解決掉，有把新北市民當二等公民嗎？

他說市長不應追求個人滿意度，要追求城市光榮感。新北有個警察市長，可是大白天小吃攤有黑道攻擊；新北進出大台北經常塞車，三環三線為什麼只有一條線？這些都是市民關心的課題。

他還問，為什麼新北社會福利好像是二等公民？行政院蘇貞昌上一次選舉提出老人補助裝假牙政策，新北難道不如桃園？

林佳龍表示，新北要有新選擇，侯友宜八年副市長跟四年市長再厲害，能展現的都展現了。新北就是台灣新首都的市長胸襟、格局還有視野，不只帶領新北，還能夠帶領台北、基隆、桃園整個首都圈均衡發展、連結共好。