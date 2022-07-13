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林智堅論文案 管中閔首發聲：台大不會含糊以對

台灣新聞組／台北13日電
台大校長管中閔。（本報資料照片）
台大校長管中閔。（本報資料照片）

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文疑似抄襲，重創台大聲譽，台大校長管中閔昨接受本報系聯合報採訪時首度對論文案發聲，他表示，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對。

林智堅論文案爆發八天後，管中閔昨天終於對這起學術倫理案表態。他表示，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。

台大校長遴選委員昨公布九位校長候選人名單，預計10月8日前選出校長當選人。而台大預估兩個月內公布論文案調查結果，就落在新校長遴選時程內，對於這場論文風暴，要如何讓台大重拾社會信心與學術信譽，勢必成為候選人的「必考題」。

林智堅的中華大學論文遭質疑抄襲竹科報告，林當時解釋中華大學論文是在一場研討會與教授們共同發表研究。台北市議員王鴻薇昨出具函文表示，竹科管理局打臉林智堅，表示就算是著作權人也不得拿報告內容發表期刊論文，她要求林智堅回應竹科管理局的質疑。

議員王鴻薇出示竹科管理局函文，表示竹科管理局打臉林智堅，表示就算是著作權人也不得...
議員王鴻薇出示竹科管理局函文，表示竹科管理局打臉林智堅，表示就算是著作權人也不得拿報告內容發表期刊論文。（取材自王鴻薇臉書）

王鴻薇說，她在7月7日早上赴法院告發林智堅涉嫌違反智慧財產權，而7月7日竹科管理局發出函文，理由跟告發內容一樣，這等於是雙重認同告發指控，當時林智堅對此不但避而不答，說這些指控是抹黑，現在新竹科學園區管理局打臉了，林智堅還要說是新竹科學園區管理局抹黑嗎？

另外，林智堅昨上午前往中壢戶政事務所完成入籍桃園手續。他表示，將戶籍從新竹遷到中壢是人生重要時刻，成為桃園人後，未來將透過政績、政見，贏得鄉親支持。國民黨桃園市議員參選人謝克洋在旁喊要送林一本「別再剪貼論文」及「落跑市長林智堅」彩帶，林不予理睬離去。

桃園市長參選人林智堅12日到中壢戶政所遷戶籍，並秀出他的身分證。（記者葉信菉／攝...
桃園市長參選人林智堅12日到中壢戶政所遷戶籍，並秀出他的身分證。（記者葉信菉／攝影）

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