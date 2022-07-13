我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

新聞眼／牽動「賴鄭情結」 論文門掀綠營內鬥

記者蔡晉宇

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，雖然蔡英文總統和民進黨中央一致力挺，但綠營內仍無法統一口徑，雜音不斷。派系人士表示，幾位對論文持不同看法的綠營人物，背景都與副總統賴清德關係友好；由於桃園市長鄭文燦主導這次選戰操盤，「論文門」隱約也牽動了敏感的「賴鄭情結」。

親賴的民進黨立委林俊憲表示，論文問題已經不是國民黨打民進黨，是民進黨自己內部的問題，應該了解事情真相的嚴重性。他說，若選擇相信林智堅，全黨就要挺他；若論文被證明抄襲，以台大高度自由學校的背景，這就是一個強大的政治後座力。

日前有媒體報導，林智堅當年台大國發所的指導教授、現任國安局長陳明通，指導過173名碩博士生，包含國發會前主委陳美伶等人。陳美伶則大動作澄清，自己是政大法學士、台灣大學法學碩士、政大法學博士，從未與陳明通有任何交集。由於陳美伶與賴清德友好，黨內也解讀大動作澄清，頗有切割意味。

民進黨立委高嘉瑜更強調，自己是台大法律系畢業後，應屆考上台大國發所的一般生，並非林智堅念的在職專班，且就在國發所有了在職專班之後，才發現自己「學弟妹滿天下」，包括鄭文燦、林智堅、屏東縣長潘孟安等，都是自己學弟妹。

陳明通指導過173位碩士生，被指只有五位的碩士論文在網路上設公開，林智堅論文事件爆發後，這些外人難以詳閱的論文同樣被質疑，也讓民進黨內其他「論文乖乖牌」頗有微詞。一位同為台大國發所畢業、陳明通指導的民進黨立委就表示，自己論文絕對禁得起檢驗，已打算去申請解鎖，在網路上公開；他認為林智堅論文案確實有政治操作痕跡，但一竿子打翻台大國發所名聲，卻也是不爭事實。

另有綠營人士表示，雖然黨中央傳遞出明確方向，定調林智堅論文「沒問題」，但私下「以純學術角度討論」時，主張論文有問題和沒問題的比率，大概呈現一半一半，顯示對「論文門」的質疑不只在黨外，綠營內部的隱性不同意見，同樣不容小覷。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

林智堅論文案 管中閔首發聲：台大不會含糊以對

下一則

台新增本土2.9萬確診 莊人祥：預期本周都在3萬以下

延伸閱讀

新聞評論／林智堅論文門 扯出綠「政商學臍帶」

新聞評論／林智堅論文門 扯出綠「政商學臍帶」
黑白集／只問政治罔顧是非 綠已下架學術倫理

黑白集／只問政治罔顧是非 綠已下架學術倫理
台大教授：林智堅論文「抄襲拷貝剽竊」 藍籲林認錯

台大教授：林智堅論文「抄襲拷貝剽竊」 藍籲林認錯

王鴻薇提新證：林智堅論文完稿晚於竹科報告

王鴻薇提新證：林智堅論文完稿晚於竹科報告

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程