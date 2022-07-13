新聞眼／牽動「賴鄭情結」 論文門掀綠營內鬥

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，雖然蔡英文總統和民進黨中央一致力挺，但綠營內仍無法統一口徑，雜音不斷。派系人士表示，幾位對論文持不同看法的綠營人物，背景都與副總統賴清德 關係友好；由於桃園市長鄭文燦主導這次選戰操盤，「論文門」隱約也牽動了敏感的「賴鄭情結」。

親賴的民進黨立委林俊憲表示，論文問題已經不是國民黨 打民進黨，是民進黨自己內部的問題，應該了解事情真相的嚴重性。他說，若選擇相信林智堅，全黨就要挺他；若論文被證明抄襲，以台大高度自由學校的背景，這就是一個強大的政治後座力。

日前有媒體報導，林智堅當年台大國發所的指導教授、現任國安局長陳明通，指導過173名碩博士生，包含國發會前主委陳美伶等人。陳美伶則大動作澄清，自己是政大法學士、台灣大學法學碩士、政大法學博士，從未與陳明通有任何交集。由於陳美伶與賴清德友好，黨內也解讀大動作澄清，頗有切割意味。

民進黨立委高嘉瑜更強調，自己是台大法律系畢業後，應屆考上台大國發所的一般生，並非林智堅念的在職專班，且就在國發所有了在職專班之後，才發現自己「學弟妹滿天下」，包括鄭文燦、林智堅、屏東縣長潘孟安等，都是自己學弟妹。

陳明通指導過173位碩士生，被指只有五位的碩士論文在網路上設公開，林智堅論文事件爆發後，這些外人難以詳閱的論文同樣被質疑，也讓民進黨內其他「論文乖乖牌」頗有微詞。一位同為台大國發所畢業、陳明通指導的民進黨立委就表示，自己論文絕對禁得起檢驗，已打算去申請解鎖，在網路上公開；他認為林智堅論文案確實有政治操作痕跡，但一竿子打翻台大國發所名聲，卻也是不爭事實。

另有綠營人士表示，雖然黨中央傳遞出明確方向，定調林智堅論文「沒問題」，但私下「以純學術角度討論」時，主張論文有問題和沒問題的比率，大概呈現一半一半，顯示對「論文門」的質疑不只在黨外，綠營內部的隱性不同意見，同樣不容小覷。