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王金平+韓國瑜小內閣 柯志恩團隊成形

記者王慧瑛、徐白櫻／高雄13日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨發布選戰組織架構，前立法院長王金平及白派大將蕭漢俊分別當榮譽主委、執行總幹事，扛組織動員重責，前市長韓國瑜時期副市長葉匡時出任主委，率韓團隊擬定政見，正式展開組織、政策兩大戰線。柯志恩預告，一周後公布新媒體小組成員，進行空戰宣傳與曝光。

民進黨高雄市黨部主委許智善說，柯志恩選戰架構他們平常心看待，尋求連任的市長陳其邁仍以市政為重，最近下鄉視察市政建設後，會安排走訪周邊宮廟，聽更多基層聲音，讓施政接地氣、不分藍綠，市政藍圖都在陳其邁腦海中，這點是陳的優勢與責任。

柯志恩競選總部設在國民黨高雄市黨部，榮譽主委王金平、主委葉匡時，立委吳怡玎擔任總幹事，執行總幹事是白派大將、高雄市農會理事長蕭漢俊及高市前議長莊啟旺，前立委黃昭順擔任總協調，發言人則由市議員陳麗娜出任。

王金平等藍營大老挺身輔選柯志恩被質疑挺真的、還是挺假的？柯志恩說，她很真實感受到藍軍有一股氣正在凝聚，「真或假，我自己的感受最知道」。

「當然是挺真的，等著瞧」，蕭漢俊說，他和前議長莊啟旺都是執行總幹事，分別負責原縣區、原市區，柯志恩有南部人豪爽、俐落、真性情特質，「好的產品會自己說話」。

葉匡時是韓國瑜主政時期三名副手之一，針對過去被視為鐵桿深藍的玉皇宮主委許文良，近日表態力挺綠營陳其邁引發基層焦慮。

葉匡時表示，韓昔日小內閣團隊會臂助柯志恩，韓時期有些不錯政策，期待能延續。

葉匡時說，朋友、隊友愈多愈好，每一張票都不放棄，會盡快安排柯拜會許文良，期盼放下成見，集結所有反對民進黨力量，用選票教訓權力傲慢的政黨。

王金平 國民黨 韓國瑜

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