蔡其昌出書 蔡英文站台脫稿：9綠委到場 都不同派系…

民進黨台中市長參選人蔡其昌12日舉行「日日台中款」新書發表會。（記者陳正興／攝影）

民進黨 台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌昨在台北發表新書「日日台中款」，蔡英文 總統出席力挺。蔡其昌說，53年來讀書、工作都在台中，上天不讓他離開，是要他對台中更熟悉，可以來當市長。

台中市長盧秀燕昨主持市政會議，她說福田水資中心再生水案上周開工，這案子10年前就核定，但卡在水價、契約問題無法完成被擱置，她排除萬難達到三贏，「中央核定沒有用，沒有開工就永遠蓋不了」。

蔡英文在發表會開蔡其昌玩笑，說他「很會講話、頭腦很清楚，長相就...」，更脫稿指出「有9位黨籍立委到場，而且是不同派系的」、「都屬於同一個黨，還是可以的」，強調黨內團結氛圍。

主持人問台中未來願景？蔡其昌說「現在不太棒」，台中有底蘊，但美女沒有適度裝扮會有點邋遢，城市要有好的規畫才會變好；民進黨剛提名 結束，之後黨會有整體造勢，民眾關注度從疫情回到選情，期待屆時民調會與盧秀燕進入黃金交叉。

盧秀燕說，福田再生水案10年前行政院核定，但卡在水價、用水契約沒有共識就被擱置，她上任後重視生態永續環保，努力推動此案；環保局要求相關業者履行環評承諾事項，才能順利簽約，本月5日已開工。

盧秀燕強調，「就像我常說的，獲得計畫沒有用，中央核定沒有用，沒有開工就永遠蓋不了」。

水利局表示，將埋設輸水管29公里直達台中港區，總經費40.7億元，預計115年通水啟用，再生水每度可賣3.5元，每日最大供水量10.5萬噸。