新聞評論／林智堅論文門 扯出綠「政商學臍帶」

民進黨桃園市黨部11日舉辦「議員挺智堅，團結挺桃園」活動，集結眾多議員力挺民進黨桃園市長參選人林智堅（正中間黑衣者）選情。（圖：林智堅競選團隊提供）

不顧雙論文抄襲案沸沸揚揚，林智堅仍毅然辭去新竹市長，帶著蔡英文 的加持，披掛跨區參選桃園市長。從連日來各媒體揭露的訊息，林智堅的論文抄襲事件其實已不僅關係學術倫理，更牽扯著民進黨 與中華大學及知名建商間錯綜交疊的政商關係，據報導，該建商還是蔡英文兩年前大選的第三大政治獻金提供者。從這些蛛絲馬跡，或許，可以進一步觀察綠營為何力挺林智堅。

因林智堅論文門事件而聲明大噪的私立中華大學，董事長是兼有民進黨發言人及新竹市議員身分的李妍慧。這點很不尋常：一名地方民意代表，已經擔任執政黨的發言人了，何以還能分身出任大學董座？據報導，李妍慧之夫楊勝翔是當地知名建商昌禾建設公司的總經理，屬「昌益建設」、「昌禾集團」家族成員；而昌益建設董事長楊玉全是中華大學主要出資者，楊勝翔則是楊玉全之姪。這一連串臍帶關係，李妍慧的角色似乎正介於政商間的樞紐。

從這次抄襲事件，可以隱約觀照出政、商、學三條交錯的脈絡。從企業的角度，經營者自然是藍綠兩營都必須投資，昌益建設即是如此。尤其，昌益集團擁有中華大學這樣便利的工具，更成為幫地方民代、官員打造「學歷金身」的巧門，不少新竹縣市首長都在中華大學拿到碩士學位。包括前台中立委顏寬恒也在這裡拿到行政管理碩士。

昌益建設透過中華大學的白手套，幫官員民代在學術上快速鍍金，擦亮他們的學歷招牌。正因為不是什麼熱門名校，學位的授受不會受到外界太多檢視，也就愈發順手。林智堅的碩士論文指導教授賀力行，遭質疑指導過473名碩博士，一年平均指導近30人；有如學位量產機器，令人驚愕。巧的是，賀力行也在昇益開發擔任獨董。

相對的，中華大學是否藉著這種「碩博士搖籃」的關係培養，也從政府機關取得各種標案，昌益建設或昇益開發是否也可能取得各種建案變更地目或核准過關的便利？在選舉時刻，建商往往透過個人或企業名義捐款，向政黨或政客輸誠及投桃報李。目前擔任中華民國不動產開發公會理事長的昌益董座楊玉全，果如報導在2020年的大選成為蔡英文第三大政治捐獻者，外界更須瞭解此中的對價關係。

再看李妍慧出任民進黨發言人的玄機。20年前，李妍慧以25歲之齡當選，成為新竹市最年輕的議員，但她當時所屬的政黨是「台聯」。其後她退出台聯，直到2016年5月蔡英文執政，她才易幟加入民進黨，成為「湧言會」成員。今年4月中，李妍慧被安排出任民進黨發言人，事實上幾乎不曾見她代表黨發言。據了解，此一安排，其實是要她承諾今年放棄參選市長及議員，以交換民進黨提名 她參選下屆立委，也為蔡英文提名沈慧虹參選新竹市長排除障礙。媒體爆料，李妍慧近十年曾兩度因財產申報不實，遭監察院裁罰。最近的一次是在今年3月公布，因「所得異常增加」而未說明，被罰300萬元。此事，對照林智堅兩篇碩士論文高度抄襲，外界自然高度懷疑此中複雜的政商往來。

如此錯雜的政、商、學關係，令人難以下嚥。倒不是這些事多麼聞所未聞，而是台灣民主躑躅30年，那些被視為必須革除的陋習，卻是「代代相傳」保留了下來。政權三度輪替，那些民進黨在野時口口聲聲要打倒的東西，包括政商劃清界線，包括黨政軍退出校園，包括政治誠信和學術透明，它不僅惡習全收還變本加厲。論文門至此，只剩惡臭沖天。