台大教授：林智堅論文「抄襲拷貝剽竊」 藍籲林認錯

國民黨立院黨團11日舉行記者會，緊咬民進黨桃園市長參選人林智堅論文。（圖：國民黨團提供）

民進黨 桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲爭議持續發酵，國民黨 昨表示，民進黨應該用當年對待時任國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的標準，來檢視林智堅，並呼籲林主動辭中華大學傑出校友，保護母校聲譽，不要把紛擾帶給學校跟師長。民進黨前立委鄭寶清也要求校方說清楚，到底是抹黑或抄襲。

林智堅回應，傑出校友由學校推薦，相信市民眼睛雪亮。他的競選辦公室發言人王文萱則說，此案進入司法程序，校方將啟動學術倫理審查程序，各界應尊重，莫因選舉傷害、施壓。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則指出，依據竹科委辦時序，2007年12月24日委辦案開始，隔年6月15日委辦結案日，2008年6月20日委辦案報告出刊日，同年6月26日是林智堅碩士論文口試日。時序上，顯然林智堅未經竹科書面同意使用相關內容，變成自己論文相關內容，事證相當明確，呼籲科技部提出侵權告訴，否則就涉嫌公務員圖利罪。

國民黨昨舉行「中華大學校友齊呼籲，林智堅應辭去傑出校友」記者會。中華大學校友、高雄市議員邱于軒指出，民進黨當年抨擊李眉蓁，是以更「撲天蓋地」的方式攻擊；她比照民進黨當年「三問江啟臣」，三問蔡英文 總統，要求「小英男孩」林智堅勇敢認錯道歉。

據台北中國時報報導，對於林智堅「論文門」事件，前台北市長郝龍斌痛批，民進黨為了選舉，不顧學術倫理，是國家級的傷害，若林智堅的論文最後被以政治操作弭平，「那台大可以關門了！」

台大政治系副教授彭錦鵬則批評，林智堅的論文是「抄襲加拷貝加剽竊」，論文都沒有引述，想要偷偷蒙混過關，這是「膽大妄為的抄襲」。

林智堅稍早聲稱，中華大學碩士論文發表時間早於竹科報告。但彭錦鵬說，林智堅以為別人都不知道有這份竹科報告，所以偷偷抄襲，竹科不可能委託給林智堅去做研究，簡言之，可以去釐清林是否為竹科委託的研究團隊成員，從合約及支薪帳目，即可一目了然。