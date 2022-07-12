我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

台大教授：林智堅論文「抄襲拷貝剽竊」 藍籲林認錯

台灣新聞組／台北12日電
國民黨立院黨團11日舉行記者會，緊咬民進黨桃園市長參選人林智堅論文。（圖：國民黨團提供）
國民黨立院黨團11日舉行記者會，緊咬民進黨桃園市長參選人林智堅論文。（圖：國民黨團提供）

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲爭議持續發酵，國民黨昨表示，民進黨應該用當年對待時任國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的標準，來檢視林智堅，並呼籲林主動辭中華大學傑出校友，保護母校聲譽，不要把紛擾帶給學校跟師長。民進黨前立委鄭寶清也要求校方說清楚，到底是抹黑或抄襲。

林智堅回應，傑出校友由學校推薦，相信市民眼睛雪亮。他的競選辦公室發言人王文萱則說，此案進入司法程序，校方將啟動學術倫理審查程序，各界應尊重，莫因選舉傷害、施壓。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則指出，依據竹科委辦時序，2007年12月24日委辦案開始，隔年6月15日委辦結案日，2008年6月20日委辦案報告出刊日，同年6月26日是林智堅碩士論文口試日。時序上，顯然林智堅未經竹科書面同意使用相關內容，變成自己論文相關內容，事證相當明確，呼籲科技部提出侵權告訴，否則就涉嫌公務員圖利罪。

國民黨昨舉行「中華大學校友齊呼籲，林智堅應辭去傑出校友」記者會。中華大學校友、高雄市議員邱于軒指出，民進黨當年抨擊李眉蓁，是以更「撲天蓋地」的方式攻擊；她比照民進黨當年「三問江啟臣」，三問蔡英文總統，要求「小英男孩」林智堅勇敢認錯道歉。

據台北中國時報報導，對於林智堅「論文門」事件，前台北市長郝龍斌痛批，民進黨為了選舉，不顧學術倫理，是國家級的傷害，若林智堅的論文最後被以政治操作弭平，「那台大可以關門了！」

台大政治系副教授彭錦鵬則批評，林智堅的論文是「抄襲加拷貝加剽竊」，論文都沒有引述，想要偷偷蒙混過關，這是「膽大妄為的抄襲」。

林智堅稍早聲稱，中華大學碩士論文發表時間早於竹科報告。但彭錦鵬說，林智堅以為別人都不知道有這份竹科報告，所以偷偷抄襲，竹科不可能委託給林智堅去做研究，簡言之，可以去釐清林是否為竹科委託的研究團隊成員，從合約及支薪帳目，即可一目了然。

國民黨11日舉行「中華大學校友齊呼籲，林智堅應辭去傑出校友」記者會。（記者劉宛琳...
國民黨11日舉行「中華大學校友齊呼籲，林智堅應辭去傑出校友」記者會。（記者劉宛琳／攝影）

民進黨 國民黨 蔡英文

上一則

本土+1.9萬 BA.5+2 接機群聚 父母載留學兒返家染疫

下一則

物價直直漲 通膨吃掉加薪 台實質薪資倒退

延伸閱讀

論文門 科管局未提告 藍：想拖過告訴期?

論文門 科管局未提告 藍：想拖過告訴期?
王鴻薇提新證：林智堅論文完稿晚於竹科報告

王鴻薇提新證：林智堅論文完稿晚於竹科報告
林智堅論文案 朱連問蔡可接受嗎 藍：通堅除罪化

林智堅論文案 朱連問蔡可接受嗎 藍：通堅除罪化
複製貼上不掩飾 深綠醫師批林智堅懶到人神共憤

複製貼上不掩飾 深綠醫師批林智堅懶到人神共憤

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」