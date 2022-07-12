黑白集／只問政治罔顧是非 綠已下架學術倫理

林智堅兩論文爆發抄襲，違反多項學術倫理規範。未料，原掛在科技部官網的「學術倫理規範」卻遭無預警下架，各界一片譁然。儘管科技部解釋，暫時下架是為「調整版面」，後即重新上架。但相信這種說法的人，顯然不多。

學術倫理規範被下架後，科技部網頁清楚寫著：「國科會學術倫理規範已於111年（西元2022年）7月7日下架，不再對外提供瀏覽」，隻字未提「調整版面」。再說，若只是「調整版面」，哪需要下架舊版，直接以新版取代即可。更可疑的是，上架九年從未調整版面，一發生林智堅抄襲案，就突然要調整，這誰會相信？

竹科是被抄襲論文的當事人，科技部正是其上級機關。輿論一引用「學術倫理規範」批判林智堅，科技部便將其下架；被抓包後，又匆忙以「調整」為由放回去，也夠難看了！政府連學術倫理規範都要惡搞，後續的處理，還能公正嗎？

再問，蔡政府在乎「學術倫理規範」嗎？論文抄襲事證明確，但從蔡英文 、蘇貞昌到民進黨 上下及林智堅本人，都咬死是「政治抹黑」。如此只問政治，罔顧是非，更證明蔡政府心中已「事實下架學術倫理」，科技部根本是多此一舉。

這次學術倫理失蹤記，說明蔡政府真的太會算計，以為拿掉倫理規範，民眾就分不清是非黑白了。道德之賊，莫過於此！