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防疫誰接？ 柯文哲：別為選舉置國家安危於不顧

台灣新聞組／台北12日電

民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長，民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天說，陳時中要去選，防疫是誰要接也要講清楚，應先安排好接任防疫指揮官的人選，再讓陳時中出來選，不能讓他開始請假後再討論誰要負責，「不要為了選舉，置國家安危於不顧，不符合國民對政府的期望。」

陳時中在參選聲明稿提到「台北這個城市的發展已經停滯太久」，台北市副市長黃珊珊嗆陳「隔行如隔山」，沒時間認識台北市，列出台北市社宅數量、雙語教育口碑等五項全台第一。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，陳時中聲明要扛責，不是堅守崗位而是落跑，很荒謬也很諷刺。「陳時中扛起的是民進黨交付的任務，不是人民的期待。」陳成為防疫史上第一位落跑的指揮官，人民會永遠記得這一刻。

針對「自由業」，蔣萬安競選辦公室說，領納稅錢卻自認自由業、說走就走，羞辱政務官的責任感。北市議員林國成說，政務官沒任期但有政治責任，指揮官說走就走，陳時中想法很自私。

國民黨醫療委員會則發出新聞稿，質疑宣布參選台北市長的揮中心指揮官陳時中，「只會出張嘴！」扛過什麼責？並細數陳時中「十大罪狀」，包括輕忽疫情，肇生破口；什麼都沒準備，就讓民眾與病毒共存；錯誤抗疫方針，導致無數民眾冤死；堅持PCR導致醫療量能崩潰；應該公費給付的清冠一號竟要改自費；眾多採購弊端、阻撓科學檢測；遇事只會卸責；火化爭議，蔑視人權；未把市民需求放在心上。

陳時中 防疫 國民黨

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