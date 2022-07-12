我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

指揮官棄防疫任務 還敢說自己沒落跑

記者 林麗玉

衛福部長陳時中以台北市長被提名人之姿發言起手式，竟是在面對砲轟「落跑部長」時說出政務官是自由業無落跑問題，雖事後緊急發聲明稿稱被誤解，但政務官難道不需為自己職務負責？當每天還有近2萬人確診、變異株還可能襲台之際拋下防疫指揮官任務，難道不是落跑？

從脫口罩喝酒唱歌事件到說萬華是疫情破口，陳時中發言金句與台北市長柯文哲相比毫不遜色。他在選對會徵召消息傳出後，臉書貼文說參選理念是因台北市停滯太久，立刻被北市副市長黃珊珊批評不懂市政，連舉北市五個全台第一反嗆，之後忙著以「停滯是形容對台北市的不捨」來解圍。

陳時中坦言是選舉門外漢，還說自己座右銘是「盡責」，選北市長「雖經驗不夠，但誠意滿分」，看得出選市長滿滿企圖心，但比起金句式發言，台北市民更期待提出願景藍圖，不是一句「台北市值得更好」空洞的話就能贏得支持？

陳時中參選市長粉專成立短短17小時吸引近八萬人按讚、9萬人追蹤，並獲臉書藍勾標章認證，刷新台灣政治人物新紀錄，人氣不在話下。但也別忘了，面對外界質疑，辛辣發言或許可以贏得媒體關注及網路高聲量，若因此凸顯自己的不用功、對市政不熟悉？恐會遭選民唾棄。

台北市不需要另一個網紅市長，一度被捧上神壇的防疫指揮官變成了台北市長參選人，接下來一言一行絕對會被更大倍數的放大鏡檢視。

陳時中 防疫 臉書

上一則

物價直直漲 通膨吃掉加薪 台實質薪資倒退

下一則

新聞眼／發簽證給賴清德 岸田文雄穩執政「雙盤算」

延伸閱讀

陳時中「願扛責」參選北市 蔣萬安酸防疫成績怎麼扛

陳時中「願扛責」參選北市 蔣萬安酸防疫成績怎麼扛
新聞評論／蘇貞昌獨拉抬阿中 林佳龍能不在意？

新聞評論／蘇貞昌獨拉抬阿中 林佳龍能不在意？
綠雙北就位 陳時中由英系主導 林佳龍盼蘇系力挺

綠雙北就位 陳時中由英系主導 林佳龍盼蘇系力挺
陳時中戰北市長 游淑慧點破社宅現況：起手式錯了

陳時中戰北市長 游淑慧點破社宅現況：起手式錯了

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」