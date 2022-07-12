指揮官棄防疫任務 還敢說自己沒落跑

衛福部長陳時中 以台北市長被提名人之姿發言起手式，竟是在面對砲轟「落跑部長」時說出政務官是自由業無落跑問題，雖事後緊急發聲明稿稱被誤解，但政務官難道不需為自己職務負責？當每天還有近2萬人確診、變異株還可能襲台之際拋下防疫 指揮官任務，難道不是落跑？

從脫口罩喝酒唱歌事件到說萬華是疫情破口，陳時中發言金句與台北市長柯文哲相比毫不遜色。他在選對會徵召消息傳出後，臉書 貼文說參選理念是因台北市停滯太久，立刻被北市副市長黃珊珊批評不懂市政，連舉北市五個全台第一反嗆，之後忙著以「停滯是形容對台北市的不捨」來解圍。

陳時中坦言是選舉門外漢，還說自己座右銘是「盡責」，選北市長「雖經驗不夠，但誠意滿分」，看得出選市長滿滿企圖心，但比起金句式發言，台北市民更期待提出願景藍圖，不是一句「台北市值得更好」空洞的話就能贏得支持？

陳時中參選市長粉專成立短短17小時吸引近八萬人按讚、9萬人追蹤，並獲臉書藍勾標章認證，刷新台灣政治人物新紀錄，人氣不在話下。但也別忘了，面對外界質疑，辛辣發言或許可以贏得媒體關注及網路高聲量，若因此凸顯自己的不用功、對市政不熟悉？恐會遭選民唾棄。

台北市不需要另一個網紅市長，一度被捧上神壇的防疫指揮官變成了台北市長參選人，接下來一言一行絕對會被更大倍數的放大鏡檢視。