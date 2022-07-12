落跑部長？ 陳時中：政務官自由業沒任期

陳時中強調沒有落跑問題；蔣萬安認為，「陳扛的是民進黨的任務」；黃珊珊（圖）列出北市五項全台第一，質疑陳沒時間認識台北。 記者蘇健忠／攝影)

民進黨 明天將徵召衛福部長陳時中 參選台北市長，外界質疑「落跑部長」，陳時中昨天表示，他進入政務官體系是自由業，基本上沒有任期，是根據長官需要及他的能力做最恰如其分安排，「隨時可以來，隨時可以走……任務到了就接下來，任務完成就離開。」其他人是否有任期？有沒有落跑？這要想清楚，他沒有這個問題。

陳時中（圖）強調沒有落跑問題；蔣萬安認為，「陳扛的是民進黨的任務」；黃珊珊列出北市五項全台第一，質疑陳沒時間認識台北。(記者胡經周／攝影)

把政務官當成「自由業」的說法一出，引起譁然。陳時中隨後發新聞稿表示，「自由業」被連到政務官職務是誤解了，他要說明的是他從事的職務沒有任期的，「當政務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官，需要任命的，基本上是沒有任期」。他說，對手已跑大半年，何時請辭投入選戰，容他向行政院長蘇貞昌報告後再説明。

陳時中昨與黨秘書長林錫耀出席民進黨北市黨部主委張茂楠、評召林萬賀暨執評委就職典禮，民進黨北市議員參選人也到場，全場大喊團結，盼年底贏得市長選舉、議員全壘打。陳致詞表示，選舉是門外漢，雖經驗不夠，但誠意滿分，台北市值得更好，他會努力拚勝選。

陳時中前天參選聲明提到台北市發展停滯，遭北市副市長黃珊珊酸隔行如隔山。他表示，台北市停滯太久是句充滿不捨的話，是一個市民對台北市的不捨，「我覺得台北市值得更好的對待，值得更多的進步，我來就是要讓台北市進步得更多。」

原計畫出席的林佳龍臨時沒參加典禮，陳時中被問到是否與林有心結？他三度否認，強調「我們是一點心結都沒有。」對雙北會不會合作打選戰？他表示「當然、當然希望」，會思考雙北在最有戰力前提下做安排。

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議時，感謝陳時中對國家社會的奉獻，也祝福他未來能夠在其他職位上繼續為國人服務。據悉，陳時中競選總部主委將由前副總統陳建仁擔任，英系為表達「英蘇聯盟」友好，將規畫蘇貞昌與陳時中頻繁「同台」打出氣勢。

此外，陳時中昨上午突現身日本 台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三，並在追思卡寫上「珍貴且敬佩的朋友，我們永遠心存感謝。」不過，陳時中一度將「存」字寫錯，塗改失敗後重寫一張。