民眾黨徵召高虹安出征 新竹市三強鼎立

民眾黨主席柯文哲（右）昨提名立委高虹安（左）選新竹市長。(中央社)

民眾黨主席柯文哲 昨天宣布正式提名 黨內立委高虹安參選新竹市長，新竹市將形成三強鼎立局面。高虹安發表參選宣言，強調要用科學的方法、產業的執行力，打造讓台灣其他縣市稱羨、讓世界稱讚的新竹市。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，新竹市民需要的是專業、真心為市民做事的全職市長，不是來兼差，更不是打工的人；不論誰投入選戰，她都會繼續穿著林智堅送的小白鞋，盡全力走進大街小巷，面對面、彎下腰，持續聆聽民眾聲音，爭取支持。

國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，各政黨都有推出候選人的考量和規畫，民眾黨推出高虹安選竹市長，也是表達對竹市的重視，希望大家良性競爭，提出優質政策。

民眾黨昨提名高虹安，強調高不但有科技專業背景，學經歷與人品俱佳，擔任立委期間表現優異有目共賭，將帶給竹市最大進步力量。

柯文哲說，推派高虹安，不僅是對新竹的情感，更是一個「理智的選擇」，高虹安年輕、學歷高，又經過企業歷練，「要讓鴻海創辦人郭台銘 滿意非常困難」，高虹安在立法院問政犀利，背後認真準備，才能被大家看見這些表現。他觀察高虹安相當認真，認真是一種文化，新竹是台灣科技首都、科技產業的火車頭，最佳市長人選就是高虹安。

郭台銘是否力挺？高虹安表示，在郭台銘出國度假前，有親自向他報告參選決定，他也表達支持，至於會如何支持，都尊重他，「郭董以長輩身分關心 ，就很心滿意足了。」

對於沈慧虹曾批高虹安對參選猶豫不決，高虹安說，她沒有猶豫不決，就算有意願，也要尊重黨的提名程序，得到黨的祝福，理工人在做任何事都有計畫，企業趕工趕單對良率都是很不好的事情，「民進黨內部也不會質疑衛福部長陳時中猶豫不決。」

高虹安說，沈慧虹批她「說三道四、觀光客」等，她認為在新竹的監督，都是正向循環，新竹市政不該是一言堂，「這才是我們跟中國大陸最不同的地方」。

她說在新竹住了快一年，「可能買宵夜、去洗頭時素顏，沒人認出我」，但她戶籍已設在新竹，是新竹市民無庸置疑。

高虹安並引用力學家阿基米德一句話，「給我一個支點，我將移動地球」，承諾當選竹市長後會運用獨特的、產官學研匯聚的經驗，以新竹市做為台灣新政治的支點，讓新竹市政治及台灣政治走向務實，走出傳統大黨政治僵局的死胡同。