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新竹市長之爭 綠複製勝選 白想超車 藍拚棄保

記者 王駿杰、賈寶楠

下屆新竹市長選舉無意外再度形成「三腳督」，地方評估，藍綠白順序正好也是目前三強基本盤大小排序，但差距有限。沈慧虹、高虹安「雙虹之戰」先火熱開打，民進黨想複製近兩屆勝利方程式，民眾黨更想超車，只有國民黨持續低調，最後關頭可能操作棄保，要取勝仍須指望基層歸隊。

民進黨早認定民眾黨必參選，因此沈慧虹被提名後，主動叫陣對象皆是尚未表態的高虹安，「雙虹」也如期脣槍舌劍，完全無視林耕仁存在。綠白戰略都夠簡單清楚，就是邊緣化藍。

這局面似曾相似。2014、2018新竹市長選舉，綠營也和「另一腳」激烈互打，藍營候選人都很「沉默」，最後都是綠軍取勝。

沈慧虹思路清晰、能言善道，一直是前市長林智堅最倚重幕僚，綠選民鐵板一塊，讓屬性接近的國民黨和民眾黨互搶選票，坐收漁翁之利自是上策。

高虹安在黨主席柯文哲故鄉有13.5%的民眾黨政黨票當底氣，加上郭台銘子弟兵和科技背景，表面「藍白合」卻頻挖牆腳蠶食，吸納中間偏藍選民是最大優勢。

林耕仁擔任民代多年，關心民瘼，外界形容鴨子划水，他鮮少發聲，提名後還保持沉默，絕非想重蹈覆轍，圖的是整合組織、默默取回優勢。

這場風城大亂鬥甫拉開序幕已令人眼花撩亂，三方選民的投票模型重疊且複雜，除了人口最多的東區選票必須爭取，藍營最後也很可能變陣改打棄保效應，讓流向民眾黨的支持者回歸，畢竟險勝也是贏，但也是極其冒險的一著。至於林智堅論文案是否影響選情，也是後續觀察重點。

提名 國民黨 民進黨

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