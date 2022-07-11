陳時中戰北市長 游淑慧點破社宅現況：起手式錯了

衛福部長陳時中參選台北市長的聲明稿中提到，台北這個城市的發展停滯太久。(本報資料照片)

民進黨選對會昨天確定徵召衛福部長陳時中 、交通部前部長林佳龍參選北市、新北市長選戰，陳時中昨天甚至陪同行政院長蘇貞昌視察台北市景美社宅預定地，被認為是參選起手式，國民黨 台北市議員游淑慧今天在臉書表示，「陳時中的起手式，錯了」。

游淑慧說，陳時中周六一早陪同蘇貞昌視察台北市社會住宅建案，被視為參選起手式。只是這個起手式恰好突顯他對北市市政的不了解，空洞薄弱硬要選。游說，2016年蔡英文的政見是8年20萬戶社宅，6年過去了，中央在北市興辦的社宅户數是「0」。

游淑慧提到，更可悲的是，不但一戶都沒蓋出來，而且許多「亂選的預定地」都遭到當地區民的強烈反對，例如內湖三個基地。游說，社宅不是解決「北市」居不易和脫北的良方，看北市社宅經驗，8年興建25000户，人口卻同步流失20萬人， 而且還債留數百億台幣。

游淑慧表示，把所有空地都改成社宅，只是降低原本當地的環境品質， 也沒有解決台北市的高房價和租屋市場。這些陳時中大概完全沒有概念。

游提到，看看陳時中3年的防疫 成績，撒了台幣8000多億(約265.8億美元)，結果仍造成近8000人死亡，陳時中沒有一句哀悼，就把「落跑」說成「承擔」，一廂情願的說要來扛台北市的未來。讓人心驚膽跳。游說，甚至昨天行程中，她遇到一個早餐店老闆，看到陳時中的參選新聞，和聊天的客人只講了一句話：「不要吧~不適合」