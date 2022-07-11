我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

陳時中戰北市長 游淑慧點破社宅現況：起手式錯了

記者林麗玉／台北11日電
衛福部長陳時中參選台北市長的聲明稿中提到，台北這個城市的發展停滯太久。(本報資料照片)
衛福部長陳時中參選台北市長的聲明稿中提到，台北這個城市的發展停滯太久。(本報資料照片)

民進黨選對會昨天確定徵召衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍參選北市、新北市長選戰，陳時中昨天甚至陪同行政院長蘇貞昌視察台北市景美社宅預定地，被認為是參選起手式，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，「陳時中的起手式，錯了」。

游淑慧說，陳時中周六一早陪同蘇貞昌視察台北市社會住宅建案，被視為參選起手式。只是這個起手式恰好突顯他對北市市政的不了解，空洞薄弱硬要選。游說，2016年蔡英文的政見是8年20萬戶社宅，6年過去了，中央在北市興辦的社宅户數是「0」。

游淑慧提到，更可悲的是，不但一戶都沒蓋出來，而且許多「亂選的預定地」都遭到當地區民的強烈反對，例如內湖三個基地。游說，社宅不是解決「北市」居不易和脫北的良方，看北市社宅經驗，8年興建25000户，人口卻同步流失20萬人， 而且還債留數百億台幣。

游淑慧表示，把所有空地都改成社宅，只是降低原本當地的環境品質， 也沒有解決台北市的高房價和租屋市場。這些陳時中大概完全沒有概念。

游提到，看看陳時中3年的防疫成績，撒了台幣8000多億(約265.8億美元)，結果仍造成近8000人死亡，陳時中沒有一句哀悼，就把「落跑」說成「承擔」，一廂情願的說要來扛台北市的未來。讓人心驚膽跳。游說，甚至昨天行程中，她遇到一個早餐店老闆，看到陳時中的參選新聞，和聊天的客人只講了一句話：「不要吧~不適合」

陳時中 國民黨 防疫

上一則

黑白集／少吃鮭魚救石斑 黔驢三招見底

下一則

論文門 科管局未提告 藍：想拖過告訴期?

延伸閱讀

將參選台北市長 陳時中：責任來我就扛

將參選台北市長 陳時中：責任來我就扛
陳時中選台北市長 民進黨議員指2件事可望提高支持度

陳時中選台北市長 民進黨議員指2件事可望提高支持度
民進黨拍板徵召陳時中、林佳龍 蔡英文：雙北雙箭頭

民進黨拍板徵召陳時中、林佳龍 蔡英文：雙北雙箭頭
疫情趨緩 陳時中：跌破萬例會比較快 口罩解禁要晚點

疫情趨緩 陳時中：跌破萬例會比較快 口罩解禁要晚點

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃