決戰高雄市長 陳其邁拔走大樁腳 藍營憂警訊

高雄市長陳其邁(右二)9日走訪三民區，第一站安排到玉皇宮參香，受到熱情款待，玉皇宮主委許文良政治立場偏藍，此舉被解讀為陳其邁拔樁成功。(取材自臉書)

拚連任的高雄市長陳其邁9日下午到三民區玉皇宮天公廟參香，深藍背景的主委許文良熱情相迎，豪情地說「這次他會號召天公ㄚ黨大力支持陳其邁」，一番話讓邁團隊士氣大振，外界也解讀是拔樁成功。國民黨 參選人柯志恩回應，「不需要刻意比拚誰拔樁誰，政治不用如此」。

高雄市長陳其邁假日切換為「市政下鄉兼衝選情」模式，幕僚透露，最近38個行政區已經又走了兩輪，昨天到岡山之後便深入燕巢，拜訪地方人士，也有拜廟行程。

民進黨市議員康裕成回顧前天三民區玉皇宮現場狀況說，她說，許主委憶及陳其邁初次參選立委時，他站在台下聽其邁演講，對陳其邁表現印象深刻，還說「當年就覺得是可栽培的人，初生之犢的演講表現還可以」許主委前天也拜託在場的國民黨籍里長一起支持陳其邁。

許文良立場深藍，在過去韓國瑜 主政時期，也是指標性支持者。9日下午陳其邁在市政行程後走訪三民區，第一站安排到玉皇宮參香，許除了號召國民黨籍里長到場支持，廟方也引領陳其邁前往廟內最高殿堂參拜。一行人參香後到廟方會議室座談，氣氛熱絡，地方人士說，那氣氛是過去綠營參選人在玉皇宮未曾有的禮遇。

藍營議員不諱言這場面是個警訊，除了許文良主委是指標，當天有不少國民黨籍里長也出現在同場合。

柯志恩說，許文良主委一向熱心公益，和藍營有很深厚情感，她會盡快去拜訪許文良主委，台灣還在面臨疫情 考驗，需要宗教力量帶給社會更多正能量，「不需要刻意比拚誰拔樁誰，政治不用如此」，請用更大胸襟氣度去看待更多事。

「這對藍營是個警訊，要好好溝通努力挽回！」高雄市議會國民黨團總召童燕珍說，許文良主委一向不避諱展現親藍政治立場，許在地方很具分量及代表性，藍營要用更大努力、誠意去尋求許主委的支持。

據了解，許與國民黨前市長吳敦義、韓國瑜等人素有交情，國民黨主席改選時，許表態挺江啟臣，但江未能連任黨主席，朱立倫主席上任後曾想拜訪許文良，但雙方遲遲沒能碰面。