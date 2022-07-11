本報系民調 台中市長 盧秀燕51%領先蔡其昌22%

年底台中市長選舉目前呈現藍綠對決態勢，本報系聯合報最新民調，國民黨籍現任市長盧秀燕（圖）以51%支持度，大幅領先民進黨籍立法院副院長蔡其昌的22%。(本報資料照片)

年底台中市長選舉目前呈現藍綠對決態勢，民進黨 徵召立法院副院長蔡其昌挑戰國民黨 現任市長盧秀燕。本報系聯合報選情調查發現，盧秀燕擁現任優勢，綠營面臨苦戰。

盧秀燕以51%支持度，大幅領先蔡其昌的22%，56%選民看好盧秀燕連任，11%認為蔡其昌較有勝選機會。調查發現，如果明天投票 ，盧秀燕獲得51%選民支持，22%青睞蔡其昌，盧領先對手近30個百分點，另有27%選民支持意向未定。

年底台中市長選舉目前呈現藍綠對決態勢，本報系聯合報最新民調，國民黨籍現任市長盧秀燕以51%支持度，大幅領先民進黨籍立法院副院長蔡其昌（圖）的22%。(本報資料照片)

交叉分析發現，不論男性或是女性選民，盧秀燕都獲逾50%支持；蔡其昌在男性選民中所獲支持高於女性7個百分點，但支持度都低於30%。

從年齡來看，盧秀燕獲青壯選民青睞，各年齡層中，以40至59歲選民支持盧秀燕連任比率最高，支持度接近60%；蔡其昌除了在40歲以下選民中獲得28%的支持外，在其他年齡層選民所獲支持則在14%至21%之間。

從政黨傾向來看，盧秀燕獲得近90%國民黨支持者和逾70%民眾黨支持者力挺，在中立選民中盧也略勝一籌，以47%支持度領先蔡其昌的16%。

即便是民進黨支持者中，也有30%擁盧，挺蔡者不到60%。如何凝聚綠營選票，是蔡其昌一大考驗。

地區差異方面，盧秀燕在合併前的原台中市地區以近60%支持度領先蔡其昌的20%；原台中縣地區，蔡其昌支持度升為23%，但和盧秀燕46%支持度仍有一段差距。

從勝選聲勢來看，台中選民也多看好盧秀燕能夠順利連任。56%選民認為盧秀燕當選希望較大，僅11%覺得蔡其昌較有勝算，33%無意見。

台中市長最新選情

盧秀燕的高支持度，執政成績是重要推手。調查發現，盧秀燕的施政表現獲得62%台中選民肯定，僅18%不滿意，20%無意見。分析顯示，滿意盧秀燕施政的選民，73%挺盧，10%擁蔡；不滿意盧秀燕施政的選民，則有68%挺蔡，15%擁盧。

不過，台中選民的選舉效能感也不高，61%的選民認為年底縣市長選舉結果完全不會影響他們的生活，僅24%覺得有一些影響，9%認為影響很大。

這次調查於7月5日至7日晚間進行，成功訪問1073位設籍台中市的成年民眾，另有190人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3點零個百分點以內。調查以台中市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據台中市成年民眾的性別及年齡結構進行加權。