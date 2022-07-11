綠雙北就位 陳時中由英系主導 林佳龍盼蘇系力挺
民進黨雙北市長選將出爐，由於只剩四個多月就要投票，黨政人士認為，無論是衛福部長陳時中參選台北市長或交通部前部長林佳龍參選新北市長，最後都將回歸派系主導。陳時中由英系主導，但長期友好的牙醫師公會及醫界人士都會投入幫忙；林佳龍由「正國會」操盤，但新北是蘇系大本營，林佳龍勢須尋求行政院長蘇貞昌支持。
據了解，桃園市長鄭文燦與蔡英文總統說服林佳龍參選新北市長時，當場承諾了兩件事，第一是會好好處理林佳龍的「出場」，另一項則是會幫忙與蘇系溝通，尋求蘇系支持。
陳時中選戰由英系主導，一切已準備就緒，無論競選辦公室、臉書粉絲頁及網路小編全就定位，只待選舉開跑。雖然民進黨派系壁壘分明，但陳時中朋友多，尋求其他派系幫忙應不是問題。
親近陳時中人士指出，陳時中可能找民進黨立委吳思瑤擔任競選團隊總幹事，吳不僅與陳交情深厚，也熟悉北市生態。吳思瑤則回應，若有這樣任務，「我義不容辭，沒第二句話，一定要把台北的競爭力找回來。」
據悉，吳思瑤擔任議員時期，就與陳時中熟識，吳與國民黨前立委丁守中競選立委時，當時戰局艱困，陳時中跳出來整合醫界，擔任吳思瑤醫界總召集人，讓吳感念在心。
至於吳思瑤屬新潮流系，擔任陳時中競選團隊總幹事，是否有派系團結、平衡意味？吳思瑤則說，沒有派系問題，陳時中跟黨內各立委都很好，黨內也都力挺陳時中出線。
綠營人士說，林佳龍出征新北市收復難度高，但不能放棄，陳時中確定選北市後，林佳龍是檯面最佳實力人選，以免新北潰敗影響整體選情。
林佳龍陣營未來不排除找回部分上屆台中市長選舉舊班底，配合派系成員和新北綠營人士組成競選團隊。目前傳考慮操盤人選之一是將卸任的基隆市長林右昌，但林右昌也要穩住基隆選情，不排除黨中央或蘇系會提供協助。
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