綠雙北就位 陳時中由英系主導 林佳龍盼蘇系力挺

交通部前部長林佳龍。(本報系資料照)

民進黨 雙北市長選將出爐，由於只剩四個多月就要投票 ，黨政人士認為，無論是衛福部長陳時中 參選台北市長或交通部前部長林佳龍參選新北市長，最後都將回歸派系主導。陳時中由英系主導，但長期友好的牙醫師公會及醫界人士都會投入幫忙；林佳龍由「正國會」操盤，但新北是蘇系大本營，林佳龍勢須尋求行政院長蘇貞昌支持。

據了解，桃園市長鄭文燦與蔡英文總統說服林佳龍參選新北市長時，當場承諾了兩件事，第一是會好好處理林佳龍的「出場」，另一項則是會幫忙與蘇系溝通，尋求蘇系支持。

陳時中選戰由英系主導，一切已準備就緒，無論競選辦公室、臉書粉絲頁及網路小編全就定位，只待選舉開跑。雖然民進黨派系壁壘分明，但陳時中朋友多，尋求其他派系幫忙應不是問題。

親近陳時中人士指出，陳時中可能找民進黨立委吳思瑤擔任競選團隊總幹事，吳不僅與陳交情深厚，也熟悉北市生態。吳思瑤則回應，若有這樣任務，「我義不容辭，沒第二句話，一定要把台北的競爭力找回來。」

據悉，吳思瑤擔任議員時期，就與陳時中熟識，吳與國民黨前立委丁守中競選立委時，當時戰局艱困，陳時中跳出來整合醫界，擔任吳思瑤醫界總召集人，讓吳感念在心。

至於吳思瑤屬新潮流系，擔任陳時中競選團隊總幹事，是否有派系團結、平衡意味？吳思瑤則說，沒有派系問題，陳時中跟黨內各立委都很好，黨內也都力挺陳時中出線。

綠營人士說，林佳龍出征新北市收復難度高，但不能放棄，陳時中確定選北市後，林佳龍是檯面最佳實力人選，以免新北潰敗影響整體選情。

林佳龍陣營未來不排除找回部分上屆台中市長選舉舊班底，配合派系成員和新北綠營人士組成競選團隊。目前傳考慮操盤人選之一是將卸任的基隆市長林右昌，但林右昌也要穩住基隆選情，不排除黨中央或蘇系會提供協助。