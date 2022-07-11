陳時中「願扛責」參選北市 蔣萬安酸防疫成績怎麼扛

民進黨10日拍板徵召衛福部長陳時中（圖）參選台北市長，陳聲明提到台北市的發展已停滯太久；國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室批評，今年防疫政策一團亂；台北市副市長黃珊珊雖未鬆口參選規畫，但民眾黨批陳時中的口號空洞。(記者邱德祥／攝影)

民進黨 主席蔡英文昨天在總統官邸召開選舉對策委員會，決定徵召衛福部長陳時中 、交通部前部長林佳龍分別參選台北市長、新北市長，將提交周三中執會通過。

民進黨拍板徵召陳時中選北市後，陳時中隨即發聲明表示「責任來，我就扛。防疫 是這樣，選舉也是這樣。」陳時中說，「台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，對台北市有深厚的感情，有期待、有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。」

民進黨10日拍板徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳聲明提到台北市的發展已停滯太久；國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）辦公室批評，今年防疫政策一團亂；台北市副市長黃珊珊雖未鬆口參選規畫，但民眾黨批陳時中的口號空洞。(記者邱德祥／攝影)

陳時中昨天的聲明等同參選聲明，他的「扛責」說與「停滯」說，分別引來國民黨與民眾黨的批評。國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室表示，今年防疫政策一團亂，根據彭博社公布的今年6月全球防疫韌性排名，台灣在列入評比的53個國家中排名第52名，只贏過俄羅斯；陳時中面對國際防疫排名悶不吭聲，反而一到選舉就對外喊「責任來，我就扛」，請問「這樣的防疫成績，陳時中怎麼扛？」

民眾黨發言人楊寶楨表示，陳時中「停滯」說太不客觀，盼陳不要為反而反，刻意忽視台北過去變化，一句話就想否定台北市長柯文哲這些年來的努力。

楊寶楨表示，一如外界之前猜測，陳時中漸漸淡出指揮中心指揮官的角色，是為了華麗轉身，變成「防疫逃兵」去選台北市長。陳時中對於原本的防疫工作，都無法堅持守護民眾的健康，又如何說服台北市民會負責任到底？

昨天民進黨選對會同時徵召林佳龍參選新北市長，林佳龍發聲明表示，決定承擔責任，他的一生都在磨劍，「戰場在哪，我就在哪。」

國民黨主席朱立倫指出，林佳龍一直堅持要選台北市長，從未聽說林佳龍要選新北市長，對於林佳龍參選不願意選的新北市「不知道目的何在？」

蔡英文表示，民進黨已提出18位縣市長參選人，稱讚陳時中有政策規畫能力，更有政策執行力，而台灣的首都正是需要這樣一位有領導力市長，來帶領台北市展現國家首都格局，讓全世界從未來的台北，來看見台灣良善力量。