論文門 科管局未提告 藍：想拖過告訴期?

民進黨桃園市長參選人林智堅（中）10日表示粉專未公器私用 。(記者曾增勳／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅在中華大學的碩士論文，遭指內容與竹科管理局委外報告內容大篇幅相同。國民黨 立委李貴敏質疑，科管局知道著作權被侵害，怎麼沒任何提告動作？國民黨諷刺，從蔡英文總統到民進黨各級黨公職，不是噤聲就是像遊戲中的「非玩家角色」一樣說是舊聞、造謠，用國家機器打壓。

本報系聯合報報導，台北市議員王鴻薇昨天幫林智堅取了新外號「抄包堅」，她仔細檢視林的論文又發現更多和竹科報告相同錯字，研判是直接複製貼上，邀大家一起幫林智堅修改論文，「他指導教授不做的，我們來做」。

王鴻薇表示，她之前說林智堅的中華大學論文抄到連錯字「藍」球都照抄，如今又發現林智堅論文的英文參考文獻中，有很多錯字也和竹科的報告一模一樣，system拼成「syste」、performance拼成「erformance」，還有purpose變成「purpos」，並和竹科報告相同，都是一次寫對一次寫錯。

王鴻薇說，要抄好歹也檢查一下，錯字都抄真得太懶，應是直接複製貼上，錯字才會抄到一字不漏；不只錯字照抄，同一個文獻，林智堅論文和竹科報告都引用兩次。

李貴敏指出，竹科管理局委外合約明載，研究報告的智慧財產權屬科管局；著作權的告訴是有時限的，如不立即告訴，展開調查，難道想托詞告訴期間已過無法追究？

國民黨表示，竹科擁有研究報告百分百著作權，還是納稅人花了45萬元台幣（約1.5萬美元）公帑，作為國家公民，質疑自己納稅錢的去向實屬正當，難道民進黨認為這是「抹黑」？

此外，林智堅臉書 追蹤人數有28萬人，但他辭去新竹市長後，被媒體人黃揚明質疑用人民納稅的公帑為自己輔選，公私不分；林智堅昨稱，他離開市長職務後，粉專就轉由競選團隊負責。

林智堅在中華大學的指導教授賀力行，曾經1年指導30個學生，林在台大國發所的指導教授陳明通也1年指導過12個學生。據台北中國時報報導，學者表示，教授每年指導3至5個學生已是極限，若指導10人則「分身乏術」，一年指導30人必須「有分身才做得到」。

賀力行30年來指導473名碩博士生，平均1年16人，最高1年將近30人。而陳明通105學年（2016年，林智堅畢業那年）指導9個碩士生、107學年指導12個碩士生，109學年（2020年）他已在內閣工作，仍然指導了10個學生。

報導指出，「他（陳明通）真是超人中的超人，」陽明交大電子所終身講座教授李建平在個人臉書發文說，陳明通在繁忙公務外，還能指導10個學生，做10個不一樣的題目在同一年畢業，真是厲害。不過陳明通不是個案，台大國發所另有一位教授在109學年指導了13位碩士生。

李建平表示，此次台大國發所論文門另一位主角余正煌的指導教授李碧涵，她指導的碩士論文無所不包，包括：女性健美選手、台日男子高中籃球、男性彩妝師等等，他不懂這些跟國家發展有什麼關係？現在才知道，堂堂國立台灣大學國家發展研究所根本就是一個大雜燴，什麼人都可以念，什麼研究都可以做。他希望台大好自為之，因為國家發展不能靠這樣培養出來的人才。