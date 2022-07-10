貼文慰問安倍及家屬 仇日網友留言引戰 柯志恩：尊重

國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）10日早受邀到立法院前院長王金平（左）路竹老家吃早餐。記者林巧璉／攝影

日本前首相安倍 晉三遇刺身亡，不少台灣政治人物皆發文悼念，國民黨 高雄市長參選人柯志恩9日在第一時間也發文慰問，但貼文下方也引來仇日網友不理性留言。柯志恩說，自己的慰問符合人情事理，對於不同意見也尊重。

柯志恩9日在安倍晉三遇刺第一時間就貼文說，聽聞安倍在發表演說時疑似遭到槍擊非常震驚、難過，「安倍一直以來都是我們高雄的朋友」，過去曾協助行銷高雄的鳳梨，帶領鳳梨農民走過最艱難的時刻，目前情況尚未明朗，我們也誠心的向安倍前首相及其家屬表達慰問之意。

柯志恩文章下方也引來仇日言論，有網友留言說，「你是執政黨嗎？你跟「三倍」有交情嗎？國民黨不能統一大陸是誰害的？屠殺台灣人是誰？你這樣不倫不累、沒有國民黨精神怎麼選？」更有網友說，「死訊大快人心」等。

對此柯志恩10日受訪表示，第一時間就掌握安倍相關訊息，「我們很直覺的對台日友好關係領袖的遭遇表達慰問」。自己的慰問符合人情事理，安倍過去在台日關係有重要角色，「我們在這樣的原則下表達我們的慰問。」包括王金平 、高雄市前市長韓國瑜、國民黨的臉書都發文哀悼。

蔡英文總統決定各級政府機關構、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三對台灣貢獻。對此有藍營政治人物持反對意見，王金平說，美國政府是總統說了算，總統拜登也下令降半旗3天，很多國家也這麼做。在台灣也一樣，這是台日關係重要呈現，「有不同意見難免我們尊重」，但政府做的決定大家就去落實。

10日早柯志恩至立法院前院長王金平路竹老家參加早餐會，王金平約了10多名地方人士，共商柯志恩的競選策略、團隊人選等。出席名單包括高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄和高雄市前議長莊啟旺等。