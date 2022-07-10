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柯文哲領軍全台大眾走 雲林餐敘唱「囚鳥」耐人尋味

記者陳苡葳、黃于凡／雲林報導
台北市長柯文哲昨以台灣民眾黨主席身分出席雲林全台大眾走活動，會後餐敘高歌一曲博得滿堂彩。記者陳苡葳／攝影
台北市長柯文哲昨以台灣民眾黨主席身分出席雲林全台大眾走活動，會後餐敘高歌一曲博得滿堂彩。記者陳苡葳／攝影

台北市長柯文哲昨以台灣民眾黨主席身分出席雲林全台大眾走活動，白天接連走訪林內、虎尾等地為黨提名3縣議員候選人造勢，晚間返回斗六市林靖冠競選總部頒匾並餐敘，雲林縣議會議長沈宗隆等多名議員均是座上賓，行動力挺新人參政。

柯文哲、民眾黨立委蔡壁如10日抵達雲林，領軍林靖冠、陳乙辰、王新堯縣議員候選人造勢拜票，結束一天行整後，一行人至斗六一家餐館用餐，柯、蔡逐桌向賓客與支持者打招呼，相當親和，不少人爭相與之合照。

餐敘主持人原邀柯文哲上台致詞，不過「阿伯」展現接地氣形象，直說「沒人要聽我說話啦，我唱歌就好！」隨即開口高歌經典台語名曲「堅持」，現場觀眾聽得如癡如醉，現場氣氛奔騰，柯加碼再唱一首安可曲「囚鳥」，對應正值選舉氛圍，是不是以歌抒情，耐人尋味。

沈宗隆10日晚也難得出席公開場合，神彩奕奕致詞直說「柯文哲超親切！」原來兩人昨首次同桌吃飯，席間相談甚歡，柯高歌展現歌喉實力，他也大讚「唱歌變好聽！」還開玩笑懷疑柯是不是為此有先在家偷練習，逗樂在場所有人。

話鋒一轉，沈宗隆也說，他與林靖冠父親林勝雄、姐姐林淑芬都曾是議會的同事，彼此熟識多年，這次林家由林靖冠披戰袍重返政壇，他給予大力支持，現場便牽起林靖冠的手高呼「凍蒜！」盼今年12月25日（當選人新任就職日）能與他當同事。

餐敘尾聲蔡壁如率北部辦公室團隊高唱2022年民眾黨競選歌曲，時而輕柔、時而氣勢滂薄的音樂轉折，為現場氛圍帶到另一波高潮，明天一早蔡壁如將繼續陪同林靖冠展開徒步及車隊掃街。

民眾黨立委蔡壁如（前左二）率北部辦公室團隊高唱2022年民眾黨競選歌曲，現場氣氛...
民眾黨立委蔡壁如（前左二）率北部辦公室團隊高唱2022年民眾黨競選歌曲，現場氣氛進入另一波高潮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議會議長沈宗隆（前右一）出席餐敘，力挺民眾黨提名雲林縣議員第一選區候選人林...
雲林縣議會議長沈宗隆（前右一）出席餐敘，力挺民眾黨提名雲林縣議員第一選區候選人林靖冠（前左一）。記者陳苡葳／攝影

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